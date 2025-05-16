БЕБ виявило порушень на понад 170 мільйонів у тендерах на капремонт столичного коледжу

Аналітики Бюро економічної безпеки у Києві під час моніторингу публічних закупівель виявили порушень на понад 170 млн грн у двох тендерах на капітальний ремонт будівель одного із коледжів столиці.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що у тендерній документації фахівці встановили низку порушень, що стосуються учасника закупівлі. Зокрема виявлено ризик невиконання робіт та завищення ціни на матеріальні ресурси.

Аналітики скерували на адресу розпорядника держкоштів рекомендаційний лист із виявленими ризиками.

Надалі рекомендації БЕБ були враховані, а сама процедура закупівлі скасована.

Як повідомлялося, Служба безпеки та Бюро економічної безпеки встановили, що на будівництві Подільського мосту у Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн.

До того детективи БЕБ у Києві викрили схему заволодіння 8 млн грн бюджетних коштів посадовцями комунального підприємства "Київпастранс".