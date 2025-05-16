Кабмін зробив е-посвідчення основним документом для підтвердження статусу ветерана. Паперовий документ видаватимуть на вимогу

Кабінет Міністрів офіційно визнав електронне посвідчення ветерана визнано основним документом, що підтверджує відповідний статус.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 16 травня, повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

З оцінками міністерства, це дозволить покращити надання адміністративних послуг для ветеранів, пришвидшити для них доступ до соціальних гарантій та зменшити час на перевірку статусу.

"Паперове посвідчення відтепер оформлюється окремо – за бажанням особи (або її представника) шляхом подання заяви у довільній формі, фотокартки та витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни", – додали у міністерстві.

Відповідні зміни внесено до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабміну №302 від 12 травня 1994 року.

Як повідомлялося, у жовтні 2024 року Верховна Рада внесла зміни до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", якими статус основного документа ветерана надається електронному посвідченню замість паперового. Тепер це рішення імплементував уряд.

До цього статус основного документа має паперове посвідчення. І лише після його отримання, за бажанням ветерана, можна було сформувати електронне посвідчення – е-Посвідчення ветерана у "Дії".