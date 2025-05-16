БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін зробив е-посвідчення основним документом для підтвердження статусу ветерана. Паперовий документ видаватимуть на вимогу

Кабінет Міністрів офіційно визнав електронне посвідчення ветерана визнано основним документом, що підтверджує відповідний статус.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 16 травня, повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

З оцінками міністерства, це дозволить покращити надання адміністративних послуг для ветеранів, пришвидшити для них доступ до соціальних гарантій та зменшити час на перевірку статусу.

"Паперове посвідчення відтепер оформлюється окремо – за бажанням особи (або її представника) шляхом подання заяви у довільній формі, фотокартки та витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни", – додали у міністерстві.

Відповідні зміни внесено до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабміну №302 від 12 травня 1994 року.

Читайте також: Рада дозволить ветеранам не оформлювати автоцивілку на цей рік. З початку року вона подорожчала вдвічі

Як повідомлялося, у жовтні 2024 року Верховна Рада внесла зміни до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", якими статус основного документа ветерана надається електронному посвідченню замість паперового. Тепер це рішення імплементував уряд.

До цього статус основного документа має паперове посвідчення. І лише після його отримання, за бажанням ветерана, можна було сформувати електронне посвідчення – е-Посвідчення ветерана у "Дії".

Молодцы! Хорошая работа! Потом "крякнут" реестры, и будешь ходить годами, как "чернобыльцы" доказывая свой статус!
16.05.2025 16:46 Відповісти
Більше як півроку моє посвідчення не можуть додати в дію. Офігєнно працюєте😉
17.05.2025 13:14 Відповісти
У нас так само. Не додають в ДІЮ , пишуть зверніться на сайт мінветеранів ))))
17.05.2025 18:03 Відповісти
Зробив звернення в мінветеранів в кінці січня, а вже в кінці квітня посвідчення додалось в дію...
19.05.2025 14:43 Відповісти
https://appeal.mva.gov.ua/
19.05.2025 14:44 Відповісти
Вважаю, що створення е-посвідчення ветерана в ДІЇ як основного, це дебілізм влади. По перше ,людей непрямо,але зобов'язують скачувати застосунок. По друге, щоб мати посвідчення в застосунку, потрібно мати паспорт( ІД-карту, або закордонний), а якщо людина не хоче цього робити.
17.05.2025 13:31 Відповісти
Замовити паперовий.
17.05.2025 14:04 Відповісти

