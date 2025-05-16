Ціни на електроенергію на ринку України стали найвищими у Європі, але НКРЕКП готує нове підвищення "прайс-кепів", – експерт

У перший тиждень травня ціна електроенергії на ринку на добу наперед (РДН) в Україні сягнула 113 євро за МВт-год, що є найвищим значенням у Європі.

Про це повідомив економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ, передає УНІАН.

Як свідчать дані профільних джерел на енергетичному ринку, у цей період у Німеччині ринкова ціна на електроенергію склала 56 євро, у Франції – 15 євро, у Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині – 70-75 євро за МВт-год, вказав експерт.

Він зауважив, що така висока ціна в Україні суперечить типовій сезонній динаміці, оскільки травень завжди характеризується низьким попитом та профіцитом енергії на ринку. Відповідно, високі ціни на електроенергію впливають на зростання собівартості продукції, зменшують конкурентоспроможність українських підприємств, що посилюватиме інфляційний тиск.

"І на цьому тлі вас дуже здивує наступна інформація – НКРЕКП збиралася 15 травня на обговорення щодо перегляду "прайс-кепів" (граничних цін на ринку електроенергії, – ред.). За моєю інформацією, члени комісії під час цього обговорення поки не погодились на підвищення тарифів. Але це лише обговорення, а не фінальний документ, в якому все може змінитися", – додав Кущ.

Як повідомлялося, у грудні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вже розпочинала процедуру перегляду граничних цін ("прайс-кепів") на електроенергію для непобутових споживачів. Але тоді остаточне рішення про їх підвищення не ухвалили.