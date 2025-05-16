Новий водогін для Миколаєва готовий на 70%, його запустять до кінця липня, – віцепрем’єр Кулеба

Роботи з будівництва водогону від річки Південний Буг до Миколаєва виконані на 70%, його планують запустити до кінця липня.

Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповів під час "Години запитань" до уряду у Верховній Раді, свідчить стенограма засідання, оприлюднена на сайті парламенту.

"Це надзвичайно важливо для наших регіонів Миколаївщини, Одещини. Я хочу сказати, що реалізація цього проєкту відбувається і відбувається досить швидкими темпами. На сьогоднішній день ми можемо констатувати, що близько 70% робіт вже виконано. І ми плануємо на кінець липня, дійсно, вийти з вже повністю реалізованим цим, досить великим, інфраструктурним проєктом", – розповів Кулеба.

Він зауважив, що проєкт було оптимізовано, що дозволило зекономити понад 2 мільярди гривень.

За словами Кулеби, очолюване ним міністерство проситиме спрямувати ці кошти на реалізацію інших інфраструктурних проєктів на Одещині, Миколаївщині і Дніпропетровщині.

Хто будує новий водогін для Миколаєва?

Як повідомлялося, у квітні Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області без проведення відкритих торгів уклала три угоди з ТОВ "Група компаній "Автострада" бізнесмена Максима Шкіля на будівництво водогону від річки Південний Буг до Миколаєва на загальну суму 6,23 мільярда гривень. Згідно із тендерною документацією у системі Prozorro, роботи мають виконати до 6 червня 2025 року.

Таким чином, підрядників будівництва змінили. У листопаді минулого року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області за результатами тендерів замовила будівництво цього ж водогону трьом компаніям за 7,44 млрд грн. Тоді контракт на будівництво першої ділянки водогону уклали з ТОВ "Група Компаній "Автострада" за 2,28 млрд грн, другої – ТОВ "Укртрансміст" за 2,53 млрд грн, третьої – ТОВ "Ростдорстрой" за 2,63 млрд грн.

Це викликало обурення з боку власника "Автостради" Шкіля, який заявив, що його компанія має більше можливостей виконати роботи вчасно. Після цього керівництво Держвідновлення (колишній "Укравтодор") захотіло провести нову закупівлю, але з цим не погодився безпосередній замовник – Служба відновлення у Миколаївській області. Том Держвідновлення у березні 2025 року змінило замовника в закупівлях щодо будівництва водогону в Миколаївській області – замість місцевої служби замовником стала Дніпропетровська служба відновлення.

Новий замовник змінив інженерів-консультантів будівництва на ТОВ "Вассеркрафт бюро", яке провело нові розрахунки вартості водогону зі зміненими конструктивними рішеннями. Зокрема, потужність водогону зменшили на третину – зі 160 до 120 тисяч кубометрів на добу.

Крім того, під час візиту на будівництво водогону у квітні голова Держвідновлення Сергій Сухомлин повідомив, що цього разу замість сталевих труб "зробили вибір на склопластикових трубах турецького виробництва".