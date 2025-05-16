"Інтерпайп" отримав відзнаку за внесок у підтримку ветеранів

Компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука отримала спеціальну відзнаку за адаптацію ветеранів у межах премії "100 людей NV".

Нагороду отримав директор машинобудівного комплексу "Інтерпайп" Максим Горбатюк, повідомляє NV.

"У нього в цехах працюють ветерани, які пережили важкі поранення, тривалу реабілітацію, ампутацію та складне відновлення. Максим створив для них робочі місця на виробництві, запропонував підходящий графік роботи та функціональне поле", – вказує видання.

Сам Горбатюк зауважив, що в "Інтерпайпі" таким колишнім військовим не просто надають роботу – їм допомагають професійно реалізуватися, навіть якщо це передбачає зміну фаху та навчання з нуля.

Він розповів, що особисто зустрічається з кожним кандидатом, показує виробництво, обговорює умови праці, включно з можливістю скороченого робочого дня та гнучкого графіка. Ветеранів знайомлять з іншими колишніми військовими, підбирають наставників з урахуванням не лише професійних, а й людських якостей.

"Успішна реінтеграція можлива лише за умови підтримуючої атмосфери в колективі, де людина, скажімо, на протезі, не просто сидить, ловлячи співчутливі погляди, а реально працює, розвивається та отримує гідну зарплату", – зазначає Горбатюк у Facebook.

За його словами, підхід до кожного ветерана індивідуальний: враховується все – від фізичних можливостей до амбіцій і реакції на виробничі умови. Завдяки цьому підходу у "Інтерпайпі" вже реалізовано низку успішних кейсів: токар стає технологом, машиніст крана – оператором верстата, слюсар – майстром дільниці. Для багатьох гідна робота стала надійною опорою на шляху повернення до мирного життя.

Як повідомлялося, "Інтерпайп" Віктора Пінчука створив повноцінну патронатну службу, яка супроводжує мобілізованих, ветеранів та родини військовослужбовців з числа працівників підприємства.

Загалом на підприємствах "Інтерпайп" працює 189 ветеранів. Понад 1000 людей з 9 500 працівників служать у Силах Оборони.