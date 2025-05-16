БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
363 8

"Інтерпайп" отримав відзнаку за внесок у підтримку ветеранів

Компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука отримала спеціальну відзнаку за адаптацію ветеранів у межах премії "100 людей NV".

Нагороду отримав директор машинобудівного комплексу "Інтерпайп" Максим Горбатюк, повідомляє NV. 

"У нього в цехах працюють ветерани, які пережили важкі поранення, тривалу реабілітацію, ампутацію та складне відновлення. Максим створив для них робочі місця на виробництві, запропонував підходящий графік роботи та функціональне поле", – вказує видання.

Сам Горбатюк зауважив, що в "Інтерпайпі" таким колишнім військовим не просто надають роботу – їм допомагають професійно реалізуватися, навіть якщо це передбачає зміну фаху та навчання з нуля.

Він розповів, що особисто зустрічається з кожним кандидатом, показує виробництво, обговорює умови праці, включно з можливістю скороченого робочого дня та гнучкого графіка. Ветеранів знайомлять з іншими колишніми військовими, підбирають наставників з урахуванням не лише професійних, а й людських якостей.

"Успішна реінтеграція можлива лише за умови підтримуючої атмосфери в колективі, де людина, скажімо, на протезі, не просто сидить, ловлячи співчутливі погляди, а реально працює, розвивається та отримує гідну зарплату", – зазначає Горбатюк у Facebook. 

За його словами, підхід до кожного ветерана індивідуальний: враховується все – від фізичних можливостей до амбіцій і реакції на виробничі умови. Завдяки цьому підходу у "Інтерпайпі" вже реалізовано низку успішних кейсів: токар стає технологом, машиніст крана – оператором верстата, слюсар – майстром дільниці. Для багатьох гідна робота стала надійною опорою на шляху повернення до мирного життя.

Читайте також: Як ветерану з інвалідністю знайти роботу: "Інтерпайп" розробляє програми адаптації

Як повідомлялося, "Інтерпайп" Віктора Пінчука створив повноцінну патронатну службу, яка супроводжує мобілізованих, ветеранів та родини військовослужбовців з числа працівників підприємства. 

Загалом на підприємствах "Інтерпайп" працює 189 ветеранів. Понад 1000 людей з 9 500 працівників служать у Силах Оборони. 

Автор: 

ветерани (151) металургія (976) рейтинг (971) Новини компаній (3576) Інтерпайп (189)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нагадую .. гнида пінчук - зять гниди кучми(творця олігархату) який на пару з кравчуком позбавив Україну ЯЗ
показати весь коментар
16.05.2025 19:21 Відповісти
І жили б тут в Україні ,під обстрілами всі ці манкурти , але ніт всі в комфорті і безпеці ...
показати весь коментар
16.05.2025 19:30 Відповісти
Нагадую.. гнида пінчук та його інтерпайп працюють на парашу. За 3+ роки війни ні жодного прильота ракет та шахедів. Товари подвійного призначення йдуть через турцію на парашу.
показати весь коментар
16.05.2025 19:40 Відповісти
А на Порошенка кримінальні справи...Кличку вже погрожують силовими діями...
показати весь коментар
16.05.2025 19:25 Відповісти
це з розряду - забери у людини все (і країни )..а потім поверни частку - і вона буде щаслива

все давно давним винайдено.. гниль та мразота при владі

а така мразота як кучма навіть жива
показати весь коментар
16.05.2025 19:31 Відповісти
Ще Пінчук через свій фонд Драгон Кепітал фінансує перспективних людей які можуть стати політиками і працювати на його інтереси но не України.Дивимось і дивуємось-https://www.youtube.com/watch?v=s7oXE6HF7vU
показати весь коментар
16.05.2025 20:07 Відповісти
І Зе?...
показати весь коментар
16.05.2025 20:19 Відповісти
Ну це ж не Порошенко зі своїми нікому непотрібними РЕБами, бронетранспортерами та безпілотниками.
показати весь коментар
16.05.2025 22:14 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 