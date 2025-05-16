АРМА і арештовані активи: IDS Ukraine збільшила виторг і сплатила мільярди податків без управителя

Під керівництвом нинішнього менеджменту вартість активів компанії IDS Ukraine збільшується, а обсяги сплачених податків зростають.

Про це розповів адвокат IDS Ukraine Маркіян Бем, повідомляє пресслужба компанії.

Він нагадав, що після того як активи IDS Ukraine перейшли в управління АРМА, компанію хотіли передати під контроль "Карпатської Джерельної" – другого за розмірами виробника мінеральної води. Представники IDS Ukraine вважають, що для Моршинського та Миргородського заводів це могло б мати негативні наслідки.

За словами юриста, компанія не заперечує проти арештів, адже вони блокують активи та гарантують, що майно не буде виведене. Водночас до АРМА компанія довіри не має.

"IDS Ukraine перебуває під арештом як у кримінальному провадженні, так і у процесі ВАКС. Тобто компанія не має жодної можливості виводити кошти. Усе майно, яке Міністерство юстиції хотіло арештувати, вже заблоковане: рухоме й нерухоме. Залишили лише необхідне для роботи підприємства – банківські рахунки та спецдозволи, тому компанія продовжує діяльність", – пояснив Маркіян Бем.

Водночас він навів фінансові показники роботи IDS Ukraine за останні роки:

чисті активи групи зросли з 2,1 млрд до майже 3 млрд грн;

загальна вартість активів із початку війни збільшилась із 3,5 млрд до 4,2 млрд грн;

у 2021 році виручка становила 5,5 млрд грн, а зараз – майже 7 млрд грн;

за 2022-2024 роки компанія сплатила понад 2,6 млрд грн податків та спрямувала 450 млн грн на благодійність.

Як зазначає Маркіян Бем, ці показники свідчать, що компанія ефективно розвивається без зовнішнього управління, попри дії АРМА, війну та загальну економічну ситуацію.

"Менеджмент IDS Ukraine найкраще справляється із завданням збереження вартості активу. Водночас АРМА не демонструє зростання вартості жодного активу, переданого в управління", – додає він.

На його думку, арешти та процес ВАКС цілком достатні, а зовнішній управитель у цій ситуації буде зайвим.