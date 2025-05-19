БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 798 9

На порталі "Дія" з’явиться ШІ-асистент. Як він працюватиме?

Мінцифри в червні запустить ШІ-агента на порталі

Міністерство цифрової трансформації України збирається вже в червні цього року запустити на порталі "Дія" бета-версію асистента на основі штучного інтелекту, котрий працюватиме як чат-бот на основі великої мовної моделі, відповідаючи на запитання громадян у форматі живого діалогу.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час конференції DOU Day, передає ЕП. 

За словами Федорова, інтеграція технологій штучного інтелекту є частиною більшого плану Мінцифри перетворити застосунок "Дія" на повноцінного ШІ-агента.

Уже з червня користувачі зможуть не лише ставити запитання, наприклад, де знайти найближчий Центр надання андміністртивних послуг або яку довідку підготувати для перетину кордону, а й замовляти послуги звичайним текстовим запитом.

"Достатньо буде просто написати "надішли мені довідку про доходи за 2023 рік" – і ШІ автоматично знайде потрібну інформацію в реєстрі та відправить документ", – пояснив Федоров.

Він додав, що штучний інтелект допоможе спростити навіть складні бюрократичні процеси, зокрема оформлення компенсацій за зруйноване майно. У майбутньому для цього достатньо буде написати в чаті, що будинок пошкоджено внаслідок обстрілу, – і система поетапно проведе користувача через процес: запросить фото, сформує заяву, перевірить інформацію в реєстрах і відправить її до відповідної комісії.

Також Федоров заявив, що в перспективі голосовий доступ до державних послуг стане нормою, а класичні інтерфейси поступово відійдуть у минуле.

У лютому цього року Федоров анонсував, що в "Дії" може з'явитись асистент на основі штучного інтелекту, який заслуховуватиме скарги громадян і переадресовуватиме їх до відповідних державних установ.

До того Федоров заявляв, що Україні за п'ять років удалося піднятися за індексом онлайн-сервісів у глобальному рейтингу ООН зі 102 на 5 місце.

Автор: 

технології (615) штучний інтелект (291) Федоров Михайло (283) Мінцифри (851) Дія (663)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А забронювати люди штучний інетелкт зможе, якщо нізя, але дуже потрібно?
показати весь коментар
19.05.2025 09:12 Відповісти
Головне щоб він працював краще Зоряни київстарівської.
показати весь коментар
19.05.2025 09:19 Відповісти
оШІзіти можна..і скільки це коштувало бюджету? В дронах?
показати весь коментар
19.05.2025 09:41 Відповісти
"Як він працюватиме?"
фігово і дорого. Як і все інше. А головне нахєр він кому там треба?
показати весь коментар
19.05.2025 10:08 Відповісти
Зеко-манді вкрасти бабло він і потрібен
показати весь коментар
19.05.2025 10:28 Відповісти
скоро и не пукнешь без ШІ)
показати весь коментар
19.05.2025 10:49 Відповісти
"ШІ діє із ОПи", дивіться свіжий серіал від 95кагалу.
показати весь коментар
19.05.2025 12:06 Відповісти
Питання ШІ в Дії-Чи можна голосувати проти Зеленського?Відповідь гундосим голосом ШІ-Ні,Зеленський обранний мессія і монарх,його влада закінчиться після його смерті!!! І,дякую,дуже дякую!!!
показати весь коментар
19.05.2025 16:54 Відповісти
Краще "пошук" в застосунку довели до ладу, і нах не потрібен той недороблений та дорогущий ші.
показати весь коментар
19.05.2025 21:13 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 