На порталі "Дія" з’явиться ШІ-асистент. Як він працюватиме?

Міністерство цифрової трансформації України збирається вже в червні цього року запустити на порталі "Дія" бета-версію асистента на основі штучного інтелекту, котрий працюватиме як чат-бот на основі великої мовної моделі, відповідаючи на запитання громадян у форматі живого діалогу.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час конференції DOU Day, передає ЕП.

За словами Федорова, інтеграція технологій штучного інтелекту є частиною більшого плану Мінцифри перетворити застосунок "Дія" на повноцінного ШІ-агента.

Уже з червня користувачі зможуть не лише ставити запитання, наприклад, де знайти найближчий Центр надання андміністртивних послуг або яку довідку підготувати для перетину кордону, а й замовляти послуги звичайним текстовим запитом.

"Достатньо буде просто написати "надішли мені довідку про доходи за 2023 рік" – і ШІ автоматично знайде потрібну інформацію в реєстрі та відправить документ", – пояснив Федоров.

Він додав, що штучний інтелект допоможе спростити навіть складні бюрократичні процеси, зокрема оформлення компенсацій за зруйноване майно. У майбутньому для цього достатньо буде написати в чаті, що будинок пошкоджено внаслідок обстрілу, – і система поетапно проведе користувача через процес: запросить фото, сформує заяву, перевірить інформацію в реєстрах і відправить її до відповідної комісії.

Також Федоров заявив, що в перспективі голосовий доступ до державних послуг стане нормою, а класичні інтерфейси поступово відійдуть у минуле.

У лютому цього року Федоров анонсував, що в "Дії" може з'явитись асистент на основі штучного інтелекту, який заслуховуватиме скарги громадян і переадресовуватиме їх до відповідних державних установ.

До того Федоров заявляв, що Україні за п'ять років удалося піднятися за індексом онлайн-сервісів у глобальному рейтингу ООН зі 102 на 5 місце.