Гральний бізнес сплатив понад 6 мільярдів податків із початку року. Але у квітні надходження впали

Упродовж січня-квітня 2025 року гральний бізнес сплатив до бюджету 6,3 млрд грн податків, що на 14,5%, або 0,8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").

За його словами, це також у 167 разів більше, ніж за січень 2021 року, коли бюджет отримав від грального бізнесу лише 37,7 млн грн.

Водночас у квітні цього року надходження від грального бізнесу становили 0,7 млрд грн, що на 31,7% (-0,4 млрд грн) менше, ніж у квітні 2024 року, зауважив Гетманцев.

"Пропоную фіскальним та правоохоронним органам звернути увагу на галузь", – наголосив нардеп.

Як повідомлялося, загалом у 2024 році гральний бізнес сплатив до держбюджету України 17 млрд грн податків. Втім, наприкінці минулого року Данило Гетманцев вказував на тенденцію до зниження обсягів надходжень.

Заступник голови Комітету питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк зауважував, що в цілому зменшилось податкове навантаження: знижується частка сплачених податків відносно загальної суми поповнень операторів азартних ігор. На його думку, це вказує на те, що схеми ухилення від сплати податків у цій галузі залишаються.