"єЯсла" та виплата 50 тисяч: Мінсоцполітики пропонує нову допомогу породіллям

Міністерство соціальної політики ініціює законопроєкт щодо стимулювання народжуваності та підтримки батьківства.

Відповідний документ опублікували на сайті Федерації профспілок України, передає hromadske.

Серед іншого проєкт закону пропонує одноразову виплату всім жінкам, які народили дитину, у розмірі 50 тис. грн, а також допологову підтримку вагітним – 100% заробітної плати застрахованим та 7000 грн незастрахованим.

Також документ передбачає:

надавати жінкам допомогу для відновлення після пологів (розмір буде визначено урядом після прийняття проєкту акта);

надавати одному з батьків дитини (опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною) допомогу для догляду.

Окрім того, пропонується запровадити допомогу для догляду за дитиною "єЯсла" – йдеться про відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною, надану закладами дошкільної освіти (та іншими юридичними особами, ФОПами, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти).

Міністерство також пропонує надавати одноразову грошову допомогу учням "Пакет школяра". Кошти виплачуватимуть для придбання необхідного учню шкільного концелярського приладдя, книжок, дитячого одягу, взуття тощо.

Водночас, як і раніше, при народженні дитини видаватимуть одноразову натуральну допомогу "Пакунок малюка".

В уряді вважають, що такі кроки дозволять посилити підтримку сімей з дітьми та стимулюватимуть батьків працевлаштовуватись, а також стимулюватимуть розвиток мережі приватних закладів дошкільної освіти.

Наразі цей документ розіслали на погодження до відповідних міністерств та інших сторін.