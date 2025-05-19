БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"єЯсла" та виплата 50 тисяч: Мінсоцполітики пропонує нову допомогу породіллям

Міністерство соціальної політики ініціює законопроєкт щодо стимулювання народжуваності та підтримки батьківства.

Відповідний документ опублікували на сайті Федерації профспілок України, передає hromadske.

Серед іншого проєкт закону пропонує одноразову виплату всім жінкам, які народили дитину, у розмірі 50 тис. грн, а також допологову підтримку вагітним – 100% заробітної плати застрахованим та 7000 грн незастрахованим.

Також документ передбачає:

  • надавати жінкам допомогу для відновлення після пологів (розмір буде визначено урядом після прийняття проєкту акта);
  • надавати одному з батьків дитини (опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною) допомогу для догляду.

Окрім того, пропонується запровадити допомогу для догляду за дитиною "єЯсла" – йдеться про відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною, надану закладами дошкільної освіти (та іншими юридичними особами, ФОПами, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти).

Читайте також: Кабмін розблокував виплату грошової компенсації замість "пакунку малюка"

Міністерство також пропонує надавати одноразову грошову допомогу учням "Пакет школяра". Кошти виплачуватимуть для придбання необхідного учню шкільного концелярського приладдя, книжок, дитячого одягу, взуття тощо.

Водночас, як і раніше, при народженні дитини видаватимуть одноразову натуральну допомогу "Пакунок малюка".

В уряді вважають, що такі кроки дозволять посилити підтримку сімей з дітьми та стимулюватимуть батьків працевлаштовуватись, а також стимулюватимуть розвиток мережі приватних закладів дошкільної освіти.

Наразі цей документ розіслали на погодження до відповідних міністерств та інших сторін.

діти (146) допомога (1596)
Дякую, гарна ідея. Додає конкуренцію в дошкільну освіту. Батьки краще оберут дошкільний навчальний заклад будь якої форми власності, ніж просто давати грощі на безкоштовні садочки.

Те саме і з середньою освітою - гроші мають потрапляти в школу, а не до чиновників в департаменти освіти.
19.05.2025 12:21 Відповісти
ех, а мені б *****
19.05.2025 12:27 Відповісти
Тільки після оновлення даних в Резерв+, інакше виключно єРука
19.05.2025 13:01 Відповісти
Зачем давать людям здоровую экономику,где они сами себе и своим детям могут заработать на достойную жизнь,нужно просто подкинуть беднякам жалкие подачки и пусть радуются,это проще.
19.05.2025 13:27 Відповісти
А ваш висєр тут до чого? Ну, я розумію, десь в Англії видніше як тут в Україні. Але виригали ви ні в хвіст, ні в гриву. Спочатку вивчіть питання будь ласка.
19.05.2025 15:20 Відповісти
"Наразі цей документ розіслали на погодження до відповідних міністерств та інших сторін "))) шо там погоджувати???...платите не 50, а 500 и погодили!)))
19.05.2025 14:10 Відповісти
А звідки гроші???Дрекарський станок в допомогу.
19.05.2025 16:56 Відповісти
За чей счет банкет? Я против, чтобы часть моих налогов шла на чужих мне детей.
Пускай люди думают, как их вырастить перед тем, как заводить.
19.05.2025 19:23 Відповісти
Та успокойтесь уже, власти, никто в Украине рожать уже не будет. Ну единицы только.
20.05.2025 08:10 Відповісти

