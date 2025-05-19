Уряд затвердив порядок зарахування часу роботи в іншій державі до страхового стажу

Кабінет Міністрів затвердив порядок підтвердження та зарахування періодів роботи людини в іншій державі до страхового стажу (стажу роботи) для визначення права на призначення пенсії за віком.

Про це йдеться у постанові №562 від 16 травня, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до документу, цей порядок визначає механізм підтвердження та зарахування періодів роботи особи в іншій державі (за наявності) для визначення права на призначення пенсії за віком за умови зарахування таких періодів роботи до страхового стажу (стажу роботи) згідно із законодавством відповідної держави у разі відсутності необхідного страхового стажу.

У постанові відзначається, що періоди роботи людини в іншій державі, з якою укладено міжнародний договір України, зараховуються до страхового стажу осіб, які проживають в Україні, на умовах такого міжнародного договору.

Зокрема, особи, які працювали в інших державах і у яких відсутній необхідний страховий стаж для призначення пенсії, додають до заяв про призначення пенсії підтверджувальні документи.

Якщо за змістом документів неможливо підтвердити зарахування періодів роботи в іншій державі до страхового стажу згідно із законодавством відповідної держави або якщо особа не подала підтверджувальних документів, територіальний орган Пенсійного фонду України протягом п’яти робочих днів після надходження заяви про призначення пенсії з усіма необхідними документами подає до МЗС запит для надсилання дипломатичними каналами іншій державі та органу, що здійснює пенсійне забезпечення в іншій державі, запиту щодо надання таких документів.

Після надходження до територіального органу ПФУ підтверджувальних документів періоди роботи, зазначені в них, зараховуються до страхового стажу особи в календарному обчисленні для визначення права на призначення пенсії.

Також Кабмін затвердив порядок підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат особам, які проживають в Україні, за періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України в республіках колишнього СРСР для зарахування їх до страхового стажу.

Як повідомлялося, у Міністерстві соціальної політики планують змінити правила призначення солідарної пенсії та прив’язати виплати до сплачених протягом трудового періоду внесків на соціальне страхування.