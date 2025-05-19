Адвокат заявив про спробу рейдерського захоплення Одеського зернового терміналу: може бути причетний російсько-молдавський бізнесмен

Захист українського бізнесмена Володимира Науменка заявляє про спробу силового захоплення зернового терміналу в Одеському порту.

Події, що розгортаються останніми днями, мають всі ознаки підготовки рейдерської атаки, вважає адвокат Олександр Зубрицький, який представляє Науменка у цій справі.

"На фоні юридично сумнівної підозри та не обґрунтованої застави у 570 мільйонів гривень для мого клієнта, Володимира Науменка, ми спостерігаємо за рядом подій, які вказують на ймовірну спробу силового захоплення зернового терміналу в Одеському порту", – написав Зубрицький у Facebook.

За його словами, на території режимного об’єкта – Одеського Морського Порту, поблизу зернового терміналу – різко зросла кількість невідомих осіб, які раніше не були пов’язані з його діяльністю.

"Як ці особи опиняються на території режимного обʼєкту – невідомо. Можна тільки припустити, що вони отримують доступ за перепустками, виданими на підставі доручень від компаній, підконтрольних опонентам мого клієнта, які раніше були його кредиторами, а зараз здійснюють об’ємний тиск на правосуддя, ЗМІ, правоохоронні органи", – заявляє адвокат.

Він зауважив, що зацікавленою у рейдерському захопленні порту може бути молдавський бізнесмен Важа Джаши.

"За інформацією з джерел обізнаних у справі, захоплення вірогідно сплановане на користь одіозного бізнесмена Важи Джаші. Особи, яка має контроль над двома річковими терміналами у Рені та комплексом терміналів у Міжнародному вільному порту Джурджулешті (Молдова), що належить ЄБРР. Останній оголосив тендер, на пошук радника щодо продажу портового активу. За нашою інформацию Важа Джаші має прямий інтерес до активів GNT в Україні, насамперед до зернового терміналу в Одесі", – повідомив Зубрицький.

Він нагадав, що рік назад, у квітні 2024 року компанія Джаши Trans-Oil Group повідомила, що встановила контроль над Одеським зерновим терміналом, що не відповідало дійсності. Після чого відбувся невдала спроба силового захоплення терміналу.

Згідно з матеріалами ЗМІ, Важа Джаши має громадянство Росії, сплачує податки в РФ і є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні. Його також звинувачували у фінансуванні тероризму та зв’язками з мафією, а Рада національної безпеки і оборони України розглядає можливість накладення на нього санкцій.

Раніше ЗМІ писали, що Джаши може бути пов’язаний з інвестиційним фондом Argentem Creek Partners, який раніше виступав кредитором GNT Group. Попри спроби фонду дистанціюватися, сліди співпраці залишилися в публічному просторі.

Сам фонд Argentem Creek Partners відомий своїми звʼязками з підсанкційним російським бізнесом. З 2022 року фонд має спільний інвестиції з ACG Mining Limited (компанія по консультуванню та інвестиціям у видобувній галузі), а в 2024 році Argentem надав венчурний кредит у розмірі 20 мільйонів доларів фінтех-компанії Salmon, співзасновниками якої є російські бізнесмени Павло Федоров та Георгій Чесаков, які повʼязані з одіозним російським топ-менеджером Ігорем Сєчіним.

На завершення адвокат наголосив: "Ці факти лише підтверджують заангажованість слідства, політичну вмотивованість підозри та несправедливість застосованих обмежень до мого клієнта. Мова йде не про кримінальну справу, а про класичну спробу рейдерського перерозподілу активів під прикриттям правоохоронної системи".

Захист Володимира Науменка повідомив, що фіксує всі події, готує юридичні дії та звернення до українських та міжнародних інституцій із метою недопущення легалізації спроби силового захоплення приватної власності.