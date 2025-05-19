У Чорнобильській зоні відчуження можуть розмістити малі модульні реактори
Земельні ділянки в Чорнобильській зоні відчуження можуть виділити для розміщення малих модульних реакторів.
Про це повідомив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Григорій Іщенко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"Ми також готові виділити земельні ділянки для розміщення малих модульних реакторів для НАЕК "Енергоатом". Найближчим часом очікується підписання угоди або меморандуму про початок робіт. Це частина програми, яка, сподіваюся, буде реалізована в Україні", – сказав Іщенко.
За попередніми оцінками НАЕК "Енергоатом" та НЕК "Укренерго", визначено 12 потенційних майданчиків для розміщення малих модульних ректорів на території України. В Україні розвиток цієї технології розглядають як важливий елемент повоєнного оновлення країни, що сприятиме енергетичній безпеці й декарбонізації економіки.
Нагадаємо, в квітні минулого року повідомлялося, що в Україні розгорнуть виробництво компонентів малих модульних реакторів. Відповідну угоду підписали НАЕК "Енергоатом" та Holtec International.
У листопаді Україна та США оголосили про запуск трьох нових проєктів у сфері малих модульних реакторів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль