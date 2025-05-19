Наслідки санкцій: У Росії відклали модернізацію 14 електростанцій через зрив поставок

Російський уряд дозволив генерувальним компаніям перенести модернізацію 14 електростанцій загальною потужністю понад 4 ГВт через проблеми з поставками обладнання. Об'єкти оновлять лише у 2027-2029 роках, але при цьому компанії не сплачуватимуть штрафи, оскільки до зриву термінів призвели затримки з боку машинобудівників.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на джерела.

Водночас це далеко не всі електростанції, від модернізації яких довелося відмовитись у 2025 році. У лютому повідомлялося, що уряд Росії дозволив генерувальним компаніям відкласти реновацію близько 20 таких об'єктів по всій країні.

Тим часом, російські аналітики попередили про зростання цін на оптовому ринку електроенергії через зрив модернізації електростанцій. Окрім того, переноси можуть вплинути на надійність енергопостачання регіонів, оскільки одночасне виведення застарілих блоків із експлуатації спровокує зростання промислового споживання та збільшить навантаження на і так слабко розвинену мережеву інфраструктуру.

Улітку 2024 року заступник голови Міненерго РФ Павел Сніккарс у листі до першого віцепрем'єра РФ Дениса Мантурова та віцепрем'єра Росії Александра Новака повідомив, що російські виробники не справляються з випуском необхідної кількості турбін, котлів і трансформаторів для теплових електростанцій, що створює проблеми для модернізації та введення в експлуатацію.

Він нагадував, що інвестори зобов'язані при модернізації та будівництві великої генерації встановлювати лише російське обладнання, але енергетики "неодноразово заявляли про порушення термінів поставок", а ціни на нове обладнання та вартість сервісного обслуговування зросла в середньому на 70%.

Сніккарс пропонував закуповувати необхідні турбіни, котли та трансформатори, а також комплектуючі у країнах СНД. Тоді ж російський уряд доручив російським Міненерго, Мінпромторгу та Мінекономіки опрацювати питання запровадження штрафів для постачальників за порушення термінів постачання.

У вересні 2024 року голова Міненерго Росії Сергіє Цивільов заявив, що Росія вичерпала резерви електроенергетики, які були створені за часів СРСР, а на модернізацію галузі не вистачає коштів.