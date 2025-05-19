У ЄС погодили поступове запровадження нової системи контролю на кордонах. Вона поширюватиметься на українців
Рада ЄС і Європарламент досягли попередньої домовленості, яка дозволить державам-членам Євросоюзу поступово протягом шести місяців впроваджувати цифрову систему управління кордонами Entry/exit system (EES), яка збиратиме біометричні дані громадян третіх країн, що в’їжджають у ЄС.
Нова система стосуватиметься і громадян України, повідомили "Європейській правді" у пресслужбі Ради ЄС.
"Завдяки цій угоді держави-члени зможуть запровадити нову систему управління кордонами для реєстрації в'їзду та виїзду громадян країн, що не є членами ЄС, до Шенгенської зони. Це хороша новина, яка підтримає наші зусилля з забезпечення безпеки наших кордонів", – заявив Томаш Сємоняк, міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі, яка головує в Раді ЄС.
Згідно із планом поетапного запровадження нової системи, країни ЄС почнуть поступово вводити EES в дію і працюватимуть над тим, щоб після першого місяця реєструвати з її використанням щонайменше 10% перетинів кордону.
Протягом перших 60 днів держави-члени можуть використовувати EES без біометричних функцій. Через три місяці держави-члени повинні використовувати EES з біометричними функціями щонайменше на 35% пунктів перетину кордону.
Реєструвати всіх осіб на кордонах з використанням нової системи мають до кінця шестимісячного періоду поступового запуску EES.
До кінця цього перехідного періоду держави-члени також продовжуватимуть вручну ставити штампи в проїзних документах.
Нові правила дозволять країнам ЄС обирати: впроваджувати EES поступово протягом 180 днів, або ж розпочати повноцінне функціонування системи з першого дня.
Регламент не встановлює дату початку поступового впровадження системи. Для цього буде потрібно окреме рішення Європейської комісії.
Досягнута у понеділок угода є попередньою. Вона має бути підтверджена Радою ЄС та Європарламентом, перш ніж може бути офіційно прийнята обома інституціями.
EES (Entry/Exit System) призначена для автоматизованої реєстрації людей, які не є громадянами ЄС та подорожують до ЄС для короткострокового перебування. За новою системою, під час першого перетинання кордону офіцери прикордонної охорони будуть сканувати відбитки пальців або фотографувати таких осіб, з подальшим зберіганням та використанням такої біометричної інформації у цифровому форматі.
Як повідомлялося, истема EES мала запрацювати в Євросоюзі з листопада 2024 року. Проте цей строк відклали, оскільки Німеччина, Франція та Нідерланди повідомили про неготовність до запровадження нового біометричного контролю на кордонах.
