Наслідки санкцій: У Росії різко збільшився тіньовий відтік капіталу

Операції з валютою в Росії дедалі більше йдуть у тінь. Так, за оцінкою Центробанку РФ, за чотири місяці в платіжному балансі набралося $14,7 млрд "чистих помилок та пропусків". Російський Центробанк називає це "статистичною розбіжністю", але туди потрапляє зокрема тіньовий відтік капіталу – операції, які не можуть бути враховані в інших статтях балансу.

Про це пише The Moscow Times.

Максимальний розмір "помилок і пропусків" був зафіксований у 2006 році – $11,2 млрд. Із 2015 року він знизився і знову почав зростати після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України: $6,1 млрд – у 2022 році та понад $9 млрд – у 2023-2024 роках.

Голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна вважає, що тіньовий відтік менший: за підсумками 2022 року вона оцінювала його в $1 млрд – "те, що ми завжди називали відпливом капіталу, а це виведення грошей із сумнівних, підозрілих підстав".

Цього року "чисті помилки та пропуски" йдуть на рекорд. Через затримки у розрахунках у зовнішній торгівлі та інших операціях Центробанк РФ зрештою сильно уточнює перші оцінки. У квітні він оцінив "чисті помилки та пропуски" за перший квартал у $12,3 млрд, а тепер знизив її до $10,4 млрд, що близько до максимальних річних значень в історії.

Зазначені роійським Центробанком чисті помилки та пропуски – це 11,4% експорту, який регулятор оцінив у $128,7 млрд за січень-квітень. Але набагато більша частина капіталу виводиться з Росії чи не повертається до Росії зрозумілим для влади чином.

Наприклад, значна частина експортної виручки через проблеми з розрахунками або спрощення оплати імпорту залишається за кордоном. У платіжному балансі це позначається як зростання іноземних активів Росії.

Лише минулого року чисте придбання фінансових активів становило $66,8 млрд, зокрема $46,4 млрд – "інші інвестиції", які Центробанк РФ пояснював, зокрема, збільшенням лагів у зовнішньоторговельних розрахунках.

Російські компанії продовжують виплачувати зовнішні позики, а нових не надходить; іноземний бізнес забрав значну частину інвестицій. За три роки повномасштабної війни прямі іноземні інвестиції в Росію скоротилися на $281 млрд.

Ситуація з платежами в Росії

На початку квітня Набіулліна заявила, що можливість відкрити філію в Росії для іноземних банків з'явилася у вересні 2024 році, проте відтоді жодної філії так і не було створено.

Згодом стало відомо, що російська економіка після початку розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України пережила відтік іноземного капіталу в масштабах, яких не бачила жодного разу у своїй сучасній історії. Так, за три роки вкладення нерезидентів у реальний сектор Росії скоротилися на 57%.

Раніше повідомлялося, що труднощі Росії в розрахунках у зовнішній торгівлі зростають, незважаючи на "винахідливість" російського бізнесу. Так, у січні російські імпортери не змогли оплатити поставки товарів на суму до $5,4 млрд. На стільки за місяць зросли зовнішні зобов'язання, і це сталося "в основному внаслідок зміни заборгованості за незавершеними зовнішньоторговельними розрахунками".

У грудні минулого року президент РФ Владімір Путін заявив, що Росія випередила всі країни світу за привабливістю для інвестицій.

Після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України ЦБ РФ закрив статистику щодо відтоку капіталу. Експерти, втім, оцінили його у рекордні $253 млрд за перші півтора роки бойових дій.

Нагадаємо, 21 листопада 2024 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.

За минулий рік російські імпортери не змогли сплатити за поставки товарів на мільярди доларів, а експортери – повернути десятки мільярдів виручки за свою продукцію. Зовнішні зобов'язання Росії збільшилися на $8,6 млрд (після скорочення на $7,5 млрд у 2023 році).