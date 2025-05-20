МВФ розпочав нову місію для перегляду програми EFF: Україна може отримати $487 мільйонів (оновлено)

Міжнародний валютний фонд 20 травня розпочав місію щодо восьмого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF) для України.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що напередодні, 19 травня, відбулася установча зустріч за участі команд НБУ, Міністерства фінансів та МВФ у дистанційному форматі.

Сторони обговорили прогрес за програмою та порядок денний місії. Наразі всі кількісні показники виконуються. Також виконано два структурних маяки (один із випередженням графіка), інші виконуються відповідно до затвердженого плану.

"Ключовими темами для обговорення під час роботи місії будуть плани щодо мобілізації внутрішніх доходів, забезпечення боргової стійкості та продовження структурних реформ у фінансовому секторі. Також у контексті підготовки до відбудови – просування реформи управління публічними інвестиціями та реформування інфраструктури фінансового ринку для залучення приватного фінансування", – наголосив регулятор.

Водночас пріоритетним завданням Нацбанка залишається приборкання інфляції. Під час роботи місії МВФ говоритимуть про заходи для зниження інфляційного цінового тиску. Крім того, у фокусі – можливості для подальшої валютної лібералізації.

За даними Forbes, місія МВФ триватиме упродовж 20-27 травня. Успішний перегляд програми означатиме розблокування фінансування обсягом $487,4 млн.

Як повідомлялося, 31 березня до державного бюджету України надійшли близько $400 млн чергового траншу від Міжнародного валютного фонду в межах чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

Також, згідно з оновленим меморандумом із МВФ, влада України підтвердила намір провести передбачені Національною стратегією доходів важливі податкові реформи для задоволення післявоєнних потреб держбюджету, у тому числі реформу спрощеної системи оподаткування.