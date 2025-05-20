БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Енергоатом" показав понад 12 мільярдів чистого прибутку за квартал. Це вдесятеро більше, ніж за увесь минулий рік

Державний "Енергоатом" за підсумками першого кварталу 2025 року отримав 12,15 мільярда гривень чистого прибутку, порівняно зі збитком у розмірі 5,53 млрд грн за аналогічний період минулого року.

Про це голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) Ради щодо порушень у тарифній політиці в енергетиці, народний депутат Олексій Кучеренко ("Батьківщина") повідомив у Facebook із посиланням на фінансову звітність компанії.

Він уточнив, що крім цього сума нарахованої амортизації за перший квартал 2025 року склала 5,7 млрд грн.

"Таким чином сумарно до розподілу за перший квартал було сформовано майже 18 млрд грн. Безумовно, із зазначених 18 млрд грн якась частина розподілена на капітальні інвестиції (думаю близько 3-4 млрд грн), а решта 14 млрд грн потребує окремого обґрунтування щодо їх розподілу", – написав депутат.

За словами Кучеренка, результатом роботи очолюваної ним ТСК (надісланих запитів, проведених робочих слухань, засідань) стало те, що вже "в процесі роботи комісії менеджмент енергетичних компаній став усвідомлювати ризиковість маніпуляцій з показниками фінансової звітності".

"Енергоатом" за підсумками першого кварталу 2025 року отримав 12,15 мільярда гривень чистого прибутку

Як повідомлялося, "Енергоатома" завершив 2024 рік із чистим прибутком у розмірі 1,3 млрд грн, дивіденди державі компанія на платитиме.

Разом із тим, ТСК Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг дійша висновку, що чинний тариф на електроенергію для населення у розмірі 4,32 грн за кВт-год дозволяє НАЕК "Енергоатом" накопичувати додаткові нерозподілені залишки, які оформлюються у вигляді прибутку та амортизації, у розмірі 0,99 грн за кВт-год або близько 49 мільярдів гривень на рік. 

Нагадаємо, Верховна Рада 14 травня взяла до відома звіт ТСК з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг за шість місяців її діяльності.

Рада також відповідною постановою продовжила роботу вказаної ТСК на визначений парламентом термін (один рік з дня її утворення) та вирішила заслухати її звіт про виконану роботу на пленарному засіданні до 30 жовтня 2025 року.

Ця ТСК була утворена постановою Верховної Ради України від 30 жовтня 2024 року.

Кучеренко Олексій (2) прибуток (1837) Енергоатом (1218) електроенергія (4356) Підвищення тарифів (267)
с бедного по нитке ( с нас по 4.32 за киловатт) богатому еще одна рубашка (49 миллиардов в год)
показати весь коментар
20.05.2025 14:00 Відповісти
То подняли цены для населения на 60%, вот вам и прибыль, делов то, много ума надо!!!!! Точно так же было с убыточным нафтогазом, подняли цены и погасили долги за 10лет!!!!
показати весь коментар
20.05.2025 14:28 Відповісти
а запорожская аэс - включается в "збиток", "амортизацию" или куда ее прилепили?
показати весь коментар
20.05.2025 14:46 Відповісти
Скільки віддали на дрони волонтерам які не крадуть й нормальні дрони постачають?
показати весь коментар
20.05.2025 14:49 Відповісти
Казали пред підняттям тарифів що це необхідність,бо " Енергоатом" несе збидки,нема на що ремонтувати пошкоджене майно,лохів розвели блд.
показати весь коментар
20.05.2025 15:18 Відповісти
Можно еще раза в полтора повысить. Как раз к осени) В США на наши деньги вроде 6-7 грн. квт. Так что стремиться есть куда. Будет совсем как в эуропах). Правда в гамерике средняя зарплата на наши тугрики150 тыш. но то такое. Нюансы)
показати весь коментар
20.05.2025 16:19 Відповісти
Мабуть, Деркач повністю задоволений.
показати весь коментар
20.05.2025 19:30 Відповісти
Отнімі у бєдних, отдай багатим))))))))
показати весь коментар
20.05.2025 19:40 Відповісти
Тепер розпиляти прибуток, придбавши у болгар кацапський металобрухт в три лічильника)))))))))
показати весь коментар
20.05.2025 19:41 Відповісти
прикиньте скільки було спізжєно, як що по податковій таке пройшло?
деркач не дасть збрехати........
показати весь коментар
20.05.2025 19:46 Відповісти
Не здивуюсь, якщо і досі Деркач керує Енергоатомом.
показати весь коментар
20.05.2025 23:49 Відповісти

