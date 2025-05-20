Україна за три роки отримала від Чехії понад $900 мільйонів військової допомоги, – Шмигаль

Україна з початку повномасштабного російськоговторгнення отримала від Чехії понад $900 млн військової допомиги та 80 млн євро – енергетичної.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з прем'єром Чехії Петром Фіалою, передає Інтерфакс-Україна.

"Україна надзвичайно цінує всебічну допомогу Чехії і чеського народу в час повномасштабної війни з Росією. Насамперед вдячні за військову допомогу. З 2022 року отримали від Чехії такої підтримки на суму понад $900 млн. Ключовою для нас є так звана "чеська ініціатива" щодо постачання силам оборони боєприпасів", – заявив Шмигаль.

Він додав, що минулого року за цією ініціативою надійшло близько 1,5 млн снарядів, а у 2025 році надійде ще 400 тис. снарядів.

Також Шмигаль зазначив, що від початку російського вторгнення Україна отримала від Чехії допомоги на 80 млн євро для енергетичного сектору.

Шмигаль зауважив, що сторони будуть зміцнювати інтеграцію української та чеської оборонних індустрій, а також домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів літаків F-16.

Раніше повідомлялося, що Чехія готова взяти на себе фінансування модернізації 13 лікарень у семи регіонах України. На сьогодні попередньо погоджено фінансування шести проєктів на загальну суму понад 100 млн євро в межах програми Ukraine Facility.