Центробанк Росії не помітив практичних кроків іноземних компаній для повернення на російський ринок

Перший заступник голови Центробанку Росії Владімір Чистюхін заявив, що практичних кроків від нерезидентів щодо повернення на ринок РФ немає – був інтерес, проте зараз усі займають вичікувальну позицію.

Про це пише The Moscow Times.

Глава російського Центробанку Ельвіра Набіулліна раніше зазначила, що відкритість російської економіки для іноземних інвестицій – "це благо, і є ніші, де має бути зростання вкладень іноземців".

"Думаю, нам у принципі потрібні інвестори, нам потрібний інвестиційний ресурс. Резиденти, нерезиденти, локальні, закордонні – це не так важливо. Важливо, що економіка знаходиться на великому етапі трансформації і потребує підживлення фінансовими ресурсами, – сказав Чистюхін.

Однак Центробанк РФ поки не бачить, що інтерес іноземців до повернення на ринок Росії супроводжується якимись діями.

"Хтось ніби щось розглядає, але практичних кроків поки не здійснюється. Усі чекають. Усім потрібен якийсь перелом у ситуації для того, щоб виразно починати думати про те, що вони готові знову інвестувати у Росію", – зауважив Чистюхін.

"У цьому сенсі важлива й зміна санкційного режиму, і як відповідь важлива й зміна тих валютних обмежень, що залишилися. Насамперед я, звичайно, говорю про рахунки типу С і про ті обмеження, які сьогодні існують для укладання угод з іноземними інвесторами з недружніх держав", – додав він.

Наразі нерезидентам із "недружніх" країн потрібні спеціальні дозволи, щоб отримати гроші з рахунків типу С.

Чистюхін нагадав, що частину організацій було передано до зовнішнього управління.

"Потрібно ці питання вирішувати. Тобто це не миттєве оголошення. Потрібна серйозна підготовча робота. За бажання вона може бути проведена, може бути досить швидкими темпами, але це не дні. Це все-таки триваліший період часу", – визнав він.

Раніше повідомлялося, що Китай за час розв'язаної РФ повномасштабної війни проти Україні втричі скоротив інвестиції в Росію.

У грудні минулого року російський президент Владімір Путін заявив, що Росія випередила всі країни світу за привабливістю для інвестицій.