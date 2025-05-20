"Газова справа Онищенка": Апеляція ВАКС скасувала тюремний вирок екснардепу-втікачу

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) скасувала вирок суду першої інстанції, за яким колишньому народному депутату Олександру Онищенку заочно присудили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Таке рішення Апеляційна палата ВАКС ухвалила 20 травня, направивши справу на повторний розгляд у першій інстанції, повідомляє громадська організація Transparency International Ukraine.

Цю інформацію підтвердила прессекретарка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, передає "Слово і діло".

Як повідомлялося, у квітні 2024 року Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому народному депутату Олександру Онищенку – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнали винним в організації так званої "газової справи" – однієї з наймасштабніших корупційних схем в історії України, унаслідок якої "Укргазвидобування" отримала 740 млн грн збитків.

Крім того, 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримала фінансова директорка однієї з його фірм Олена Павленко.

Тоді суд також ухвалив конфіскувати в Онищенка чотири земельні ділянки, автомобіль, корпоративні права, кошти на банківських рахунках.

Так, суд ухвалив конфіскувати три земельні ділянки загальною площею 60 тис. кв. м, розташовані в місті Українка Київської області, земельну ділянку в селищі Козин в Обухівському районі Київської області та об'єкт незавершеного будівництва, що розташований на ній, автомобіль Mercedes-Benz S 500l 4Matic.

Крім цього, під конфіскацію потрапили корпоративні права в статутному капіталі ТОВ Фірма "ХАС" на суму 1,06 млн грн, ТОВ "Топ Юкрейн" на суму 90 тис. грн, ТОВ "Кінно-спортивний комплекс "Олімпік" на суму 1 тис. грн; ТОВ "Природні Ресурси +" на суму 600 грн.

Також суд постановив конфіскувати кошти екснардепа на банківських рахунках, відкритих у ПАТ "Діамантбанк", КБ "Приватбанк", а також кошти, розміщені на депозитних субрахунках, відкритих у банківській установі LAS Trasta komercbanka (Латвійська Республіка), кошти, розміщені на рахунку, відкритому в банківській установі РФ.

Крім цього, мали конфіскувати мисливський карабін калібру 30-06 Springfield (7,62x63) моделі Blaser R 93 із пристроєм для зниження звуку пострілів (саундмодератор) BR Toute T12, 41 патрон, із маркувальними позначеннями RWS 30-06 та ювелірні прикраси.

Суд на підставі ст. 96-2 КК України також ухвалив застосувати захід кримінально-правового характеру у вигляді спеціальної конфіскації та конфіскувати кошти в розмірі $7,37 тис., розміщені на рахунку, відкритому в банківській установі AS PrivatBank (Латвійська Республіка) компанією Ostexpert Limited, корпоративні права компанії Fastilo Traiding LTD у статутному капіталі ТОВ "Надра Геоцентр" на суму 25,29 млн грн та у статутному капіталі ТОВ "Карпатнадраінвест" на суму 1,99 тис. грн.

Норми про спеціальну конфіскацію мали застосувати до нежитлових приміщень загальною площею 535 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, і коштів, вилучених під час обшуку 19 жовтня 2016 року в приміщенні ПАТ "БТА Банк" з індивідуального банківського сейфа №18 у сумі $600 тис. Зазначалося, що у цій частині вирок не підлягає примусовому виконанню, оскільки ці кошти вже вилучено у власність держави відповідно до наказу голови Головного управління розвідки Міноборони №81 від 19 червня 2023 року "Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану".

Справа Онищенка

За версією слідства, народний депутат Олександр Онищенко є засновником та керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу.

Через це "Укргазвидобування" зазнало збитків на суму понад 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. З-поміж них – двоє близьких людей, які виконували роль співорганізаторів, решта – працівники ПАТ "Укргазвидобування", юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.

Зазначимо, що Онищенко переховується від правосуддя з 2016 року, а у жовтні 2021-го отримав громадянство РФ. Нині він переховується за кордоном.