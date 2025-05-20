З України незаконно виїхали 45 тисяч чоловіків, ще 30 тисяч затримали прикордонники, – депутатка Яцик

Від початку 2022 року з України незаконно виїхали майже 45 тисяч чоловіків, ще майже 30 тисяч прикордонники затримали під час спроб нелегального перетину кордону.

Про це народна депутатка Юлія Яцик (позафракційна, обиралась від "Слуги народу") повідомила у Facebook за підсумками засідання Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих порушень законодавства при здійсненні заходів з оборони держави.

"За даними ДПС, з початку 2022 року затримано майже 30 тис.осіб під час спроби незаконного перетину кордону, незаконно перетнули кордон ще 44,9 тис.осіб", – написала депутатка.

Вона додала, що за цей період часу органами досудового розслідування порушено більше 7 тис. кримінальних справ, повʼязаних з незаконним перетином кордону, проте реальних вироків суду трохи більше 400.

Яцик також навела дані Держприкордонслужби про основні способи незаконного перетину кордону:

перетин кордону за підробними документами про зняття з військового обліку, довідкам ВЛК про непридатність, документам про статус багатодітного батька чи рішеннями судів про наявність на утриманні дітей, документів про статус здобувача вищої освіти за кордоном, про потребу у лікуванні (реабілітації) за кордоном тощо;

без проходження відповідного прикордонного контролю (в т.ч. в пунктах пропуску);

з використанням особами своїх паспортів громадян іноземних держав;

шляхом перетинання лінії зіткнення з подальшим виїздом за кордон через тимчасово окуповану територію і РФ;

виїзд через систему "Шлях" (як водія, який здійснює перевезення медичних та гуманітарних вантажів або водія з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів тощо);

на підставі листів державних та правоохоронних органів до Держприкордонслужби з клопотаннями щодо сприяння військовозобовʼязаним особам у перетині державного кордону.

Депутатка вказала, що наразі залишається ціла низка неврегульованих проблем при перетині кордону. Зокрема, немає чіткого переліку документів, які прикордонники повинні вимагати у особи під час перетину кордону, тому наразі у кожному конкретному випадку прикордонники ухвалюють рішення особисто.

При цьому копії (скани) документів, які є підставою для перетину державного кордону, не зберігаються, тому перевірити законність такого перетину неможливо, а строки повернення осіб, що виїхали за кордон, прикордонники не контролюють.

Як повідомлялося, за даними Міністерства освіти і науки, у Україну вчасно не повернулися до 17% хлопців, які виїхали за програмою обмінів студентів.

Крім того, лише за 2024 рік із-за кордону не повернулося понад 500 чоловіків, які виїхали з України за допомогою листів сприяння Міністерства культури і стратегічних комунікацій, розповідав радник міністра Дмитро Золотухін. Тому умови для виїзду митців, що залишилися в країні, суттєво посилили.