Справа на $1 мільйон: ВРП відмовилася дозволити арешт судді, у якої знайшли частину хабаря

Вища рада правосуддя (ВРП) відмовилася надати згоду на утримання під вартою судді Західного апеляційного господарського суду Ірини Малех у справі про отримання хабаря колишніми головами Госпсуду Львівської області Василем Артимовичем і Михайлом Юркевичем, а також екскерівником Західного апеляційного госпсуду Борисом Плотніцьким.

Таке рішення 20 травня підтримала ВРП, передає "Слово і діло".

Голова органу Григорій Усик пропонував надати дозвіл на арешт судді Малех. Він розповів, що суддю підозрюють в одержанні неправомірної вигоди (частина 4 статті 368 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, ексголова Госпсуду Львівської області Михайло Юркевич отримав частину неправомірної вигоди у розмірі $75 тис. за ухвалення рішення колегією суддів Західного апеляційного госпсуду, до складу якої входила судді Ірина Малех, Ірина Панова і Оксана Зварич (головуюча).

Надалі ці кошти передали екскерівнику апеляційного суду Плотніцькому, а вже він передав щонайменше $20 тис. судді Малех, які знайшли у неї вдома під час обшуку.

Проте вказану пропозицію голови ВРП підтримали лише троє членів Вищої ради правосуддя, а саме: Григорій Усик, Роман Маселко і Олег Кандзюба. Ще 12 членів проголосували проти.

Справа про хабар на $1 мільйон для львівських суддів: що відомо?

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року САП та НАБУ викрили суддю Господарського суду Львівської області Василя Артимовича та колишнього голову Госпсуду Львівської області Михайла Юркевич на вимаганні у представника приватної компанії $1 млн.

За версією слідства, Артимович, який на час вчинення злочину обіймав посаду голови Госпсуду Львівщини, та колишній голова суду Михайло Юркевич пообіцяли підприємцю за хабар у розмірі $1 млн забезпечити ухвалення "потрібних" рішень у судових справах Західного апеляційного Госпсуду.

Згодом НАБУ встановило причетність до вказаного злочину колишнього голови Західного апеляційного Господарського суду Бориса Плотніцького, який пішов у відставку у серпні 2024 року. Дії усіх підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

За даними слідства, фігуранти встигли отримати перший транш хабаря у розмірі $75 тис. $20 тисяч із цієї суми знайшли під час обшуку у судді Західного апеляційного Господарського суду, а ще $7,5 тис. – у ексголови Госпсуду Львівщини Юркевича. Решту суми ще не знайшли.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для підозрюваного у цій справі судді Господарського суду Львівської області Василя Артимовича у вигляді тримання під вартою до 10 лютого 2025 року з альтернативою внесення 20 млн грн застави. Згодом суд зменшив її суму до 6 млн грн, наприкінці лютого внесли і Артимович вийшов з-під варти.

Для судді у відставці Госпсуду Львівської області Михайла Юркевича ВАКС обрав запобіжний захід ду вигляді арешту з можливістю внесення застави у 12 млн грн. Згодом її розмір поступово зменшили до 3 млн грн.