Найсучасніший російський LNG-завод в Арктиці запустив другу виробничу лінію попри санкції, – Bloomberg

Arctic LNG 2 зміг запустити другу виробничу лінію попри санкції, – Bloomberg

Найсучасніший російський завод з виробництва скрапленого природного газу (ЗПГ, LNG) в Арктиці – Arctic LNG 2 – зміг запустити другу виробничу лінію, навіть попри жорсткі західні санкції.

Незважаючи на обмеження, завод вже виробив першу партію палива на другій виробничій лінії, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Друга виробнича лінія, або "черга 2", має річну потужність 6,6 мільйона тонн. .

У квітні супутникові знімки показали, що завод Arctic LNG 2 відновив роботу першої лінії виробництва скрапленого газу, зупинену у жовтні минулого року, повідомляло Reuters. Тоді співрозмовники агентства розповідали, що темпи відновлення виробництва залежатимуть від позиції президента США Дональда Трампа у контексті санкцій проти російського LNG.

Проєкт Arctic LNG – флагманський проект Кремля, оператором якого є компанія "Новатек", є ключовим у розширенні російського експорту LNG. Він передбачає будівництво трьох виробничих ліній загальною потужністю 19,8 млн тонн (23,8 млрд кубометрів) на рік.

Проєкт спрямований на те, щоб до 2030 року утричі збільшити експорт скрапленого природного газу з Росії, забезпечивши зростання її частки на світовому ринку з 8% до 20%. Це також має частково замінити втрачений європейський ринок газу і продемонструвати, що російська економіка залишається сильною, попри санкції Заходу.

Першу виробничу лінію заводу запустили наприкінці 2023 року, проте вона так і не запрацювала на повну потужність, осклільки підприємство не могло знайти покупців на свою продукцію, які побоювались потрапити під вторинні санкції США. Тому у жовтні минулого року Arctic LNG 2 був змушений призупинити виробництво через відсутність як покупців, так і суден льодового класу.

Згідно з останніми доступними даними (станом на 2021 рік), найбільшими акціонерами "Новатека" були російські олігархи Леонід Міхельсон – 24,76% та Геннадій Тимченко – 23,49%.

Топ коментарі
+4
жорсткі західні санкції - так жорсткі. який жах
20.05.2025 20:53 Відповісти
+3
Arctic LNG 2 - зміг вирішити проблему суден льодового класу, чотири газовози льодового класу, створені під фрахт для «Арктик СПГ-2» і побудовані компанією Samsung Heavy Industries, у середині квітня змінили прапори Панами на російські й були перейменовані.
20.05.2025 20:09 Відповісти
+3
А може Ахметка,Пінчукрякало купити "Летючій Голандець",який візьме на борт трохи тон вибухівки та "доставить" до терміналу?
20.05.2025 20:19 Відповісти
