В Україні зросла кількість ДТП з загиблими. Найбільше жертв – через перевищення швидкості

Упродовж січня-квітня 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 815 осіб, із них 31 дитина. Також травми отримали 8330 людей.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром" із посиланням на дані Патрульної поліції.

Зазначається, що порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та травмованими зросла на 4% – до 6736 випадків.

Найчастіше у ДТП гинули через порушення швидкості руху (438 особи). Другою причиною, за кількістю загиблих, є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном (58 осіб). На третьому місці сумної статистики – перехід пішоходів у невстановленому місці (48 осіб).

Як свідчить статистика, найбільша кількість ДТП трапляється між 17 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.

Нагадаємо, упродовж 2024 року в Україні зареєстрували 25 781 ДТП, в якій загинуло 3202 люлини. Ще 32 023 особи отримали травми. 1000 аварій сталися через перебування водіїв у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.