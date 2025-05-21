Українські військові уразили один із найбільших в РФ заводів напівпровідникових приладів

У ніч проти 21 травня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ спільно з іншими складовими Сил оборони уразили Болхівський завод напівпровідникових приладів, розташований в Орловській області РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що це одне з провідних підприємств Росії в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів.

"Основними напрямками діяльності є виробництво напівпровідникових приладів, мікроелектроніки, силової електроніки, діодів та діодних збірок, мікросхем для імпульсних джерел живлення, оптоелектронних комутаторів, сервоприводів", – наголосили в Генштабі.

Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії, пов'язаних з виробництвом зокрема літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал".

Попри те, що завод перебуває під міжнародними санкціями, щорічно він виробляє майже 3 мільйони приладів, а працює на ньому близько 700 осіб.

"Підтверджено досягнення району цілі десятьма одиницями БпЛА. Зафіксовано пожежу. Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єкту уточнюється", – додали військові.

Як повідомлялося, у ніч на 17 лютого дрони СБУ та ССО вдарили відразу по двох важливих підприємствах РФ, які обслуговують ВПК країни-агресора, – Ільському нафтопереробному заводі та нафтоперекачувальній станції "Кропоткінська".