Зеленський підписав закон, який дозволяє торгувати за новими правилами визначення походження товарів
Президент Володимир Зеленський підписав Закон про ратифікацію Рішення № 2/2024 Спільного комітету Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.
Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.
Зазначається, що це дозволить Україні безперешкодно торгувати з європейськими партнерами під час переходу на оновлені правила Конвенції, що застосовуються з 1 січня 2025 року.
Зокрема, до кінця 2025 року країни можуть паралельно застосовувати як старі, так і оновлені правила визначення походження товарів.
"Старі сертифікати (видані до 1 січня 2025 або 2026 року) залишаються дійсними, якщо товари ще в дорозі або під митним контролем. Сертифікати, видані за новими правилами, мають містити помітку "REVISED RULES". Країни повинні регулярно інформувати одне одного про оновлення своїх правил", – пояснили у парламенті.
Таким чином, українські експортери збережуть безперервність торгівлі з ЄС і легше адаптуються до нових вимог.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон № 4337-IX, який впорядковує ринок автотранспортних послуг відповідно до норм Європейського Союзу.
