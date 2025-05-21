БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленський підписав закон, який дозволяє торгувати за новими правилами визначення походження товарів

Президент Володимир Зеленський підписав Закон про ратифікацію Рішення № 2/2024 Спільного комітету Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Зазначається, що це дозволить Україні безперешкодно торгувати з європейськими партнерами під час переходу на оновлені правила Конвенції, що застосовуються з 1 січня 2025 року.

Зокрема, до кінця 2025 року країни можуть паралельно застосовувати як старі, так і оновлені правила визначення походження товарів.

"Старі сертифікати (видані до 1 січня 2025 або 2026 року) залишаються дійсними, якщо товари ще в дорозі або під митним контролем. Сертифікати, видані за новими правилами, мають містити помітку "REVISED RULES". Країни повинні регулярно інформувати одне одного про оновлення своїх правил", – пояснили у парламенті.

Таким чином, українські експортери збережуть безперервність торгівлі з ЄС і легше адаптуються до нових вимог.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон № 4337-IX, який впорядковує ринок автотранспортних послуг відповідно до норм Європейського Союзу.

Зеленський Володимир (2578) торгівля (969) Євросоюз (5344)
Все вірно робите Пане Президент. Потрібно буде ще ряд документів підписати на благо ЕС та країн Партнерів. Питання до Вас ще будут від тих, хто виживе в самій Демократичній й Незалежній країні у Всесвіті
21.05.2025 13:17 Відповісти

