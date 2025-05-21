Зеленський підписав закон, який дозволяє торгувати за новими правилами визначення походження товарів

Президент Володимир Зеленський підписав Закон про ратифікацію Рішення № 2/2024 Спільного комітету Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Зазначається, що це дозволить Україні безперешкодно торгувати з європейськими партнерами під час переходу на оновлені правила Конвенції, що застосовуються з 1 січня 2025 року.

Зокрема, до кінця 2025 року країни можуть паралельно застосовувати як старі, так і оновлені правила визначення походження товарів.

"Старі сертифікати (видані до 1 січня 2025 або 2026 року) залишаються дійсними, якщо товари ще в дорозі або під митним контролем. Сертифікати, видані за новими правилами, мають містити помітку "REVISED RULES". Країни повинні регулярно інформувати одне одного про оновлення своїх правил", – пояснили у парламенті.

Таким чином, українські експортери збережуть безперервність торгівлі з ЄС і легше адаптуються до нових вимог.

