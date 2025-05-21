Правоохоронці викрили податківців, які продавали дані українців на російських форумах

Правоохоронці викрили двох працівників органів Державної податкової служби України, які продавали інформацію з державних баз даних, зокрема на російських форумах.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що підозрюваних викрили за сприяння голови Державної податкової служби.

За даними слідства, до групи увійшло троє людей, двоє з яких є працівниками ДПС. Підозрювані розмістили у мережі Інтернет (у тому числі на спеціалізованих форумах, що адмініструються з РФ) оголошення про можливість придбання інформації з обмеженим доступом, зокрема: відомостей про доходи фізичних та юридичних осіб, банківські рахунки, проведені фінансові операції тощо.

Також було створено відповідні акаунти у месенджерах для замовлень та передачі інформації.

"За розподілом ролей, один із підозрюваних забезпечував спілкування з "клієнтами" у месенджерах та надсилав їм незаконно отриману інформацію. Двоє працівників ДПС України, користуючись персональними ключами доступу, незаконно отримували та передавали конфіденційну інформацію для продажу третім особам. Вартість послуг підозрюваних варіювалась залежно від обсягів та змісту запитуваної інформації", – йдеться у повідомленні.

Під час розслідування було задокументовано три факти незаконного копіювання та розголошення інформації з обмеженим доступом. Всіх учасників групи затримали.

Санкція статті – ч. 3 ст. 362 КК України – передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

