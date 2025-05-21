БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Правоохоронці викрили податківців, які продавали дані українців на російських форумах

Правоохоронці викрили двох працівників органів Державної податкової служби України, які продавали інформацію з державних баз даних, зокрема на російських форумах.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що підозрюваних викрили за сприяння голови Державної податкової служби.

За даними слідства, до групи увійшло троє людей, двоє з яких є працівниками ДПС. Підозрювані розмістили у мережі Інтернет (у тому числі на спеціалізованих форумах, що адмініструються з РФ) оголошення про можливість придбання інформації з обмеженим доступом, зокрема: відомостей про доходи фізичних та юридичних осіб, банківські рахунки, проведені фінансові операції тощо.

Також було створено відповідні акаунти у месенджерах для замовлень та передачі інформації.

"За розподілом ролей, один із підозрюваних забезпечував спілкування з "клієнтами" у месенджерах та надсилав їм незаконно отриману інформацію. Двоє працівників ДПС України, користуючись персональними ключами доступу, незаконно отримували та передавали конфіденційну інформацію для продажу третім особам. Вартість послуг підозрюваних варіювалась залежно від обсягів та змісту запитуваної інформації", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: СБУ затримала топменеджерів компанії з Одеси. Вони постачали енергообладнання для військових баз РФ

Під час розслідування було задокументовано три факти незаконного копіювання та розголошення інформації з обмеженим доступом. Всіх учасників групи затримали.

Санкція статті – ч. 3 ст. 362 КК України – передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомлялося, СБУ викрила житомирську компанію, яка продавала оптові партії вітчизняних систем опалення для потреб Міноборони РФ.

Сьогодні ОЛХ вже заблокував доступ до акаунта та запросив персональні дані, хоче Зберігати та/або отримувати доступ до інформації на пристрої, та передавати їх третім особам, а також якщо ви шукали якусь інфу про третіх осб то їх про це повідомляти - мовчазне бидло, Здобудо!...
З цим потрібно щось робии, кожне незрозуміло що, хоче твої персональні дані, твій сімейний стан та інше, що взагалі не стосується теми
показати весь коментар
21.05.2025 13:29 Відповісти
Так Вы могли там отказаться их предоставлять
показати весь коментар
21.05.2025 14:28 Відповісти
Я зашел в настройки спокойно отказался от всего, там реклама все, и ничего мне никто не заблокировал.
Никакого семейного состояния там не просил Да, просят данные, чтобы спамить потом, вот и все + cookie
показати весь коментар
21.05.2025 14:30 Відповісти
Санкція статті - ч. 3 ст. 362 КК України - передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Джерело: https://censor.net/n3553480

За мародерство, пособництво ворогу, зрада держслужбовця на користь ворога...та за *********** більше дають. За таке повина бути стаття пожиттєво , або ростріл... я за другий варіант. Бо буде як з портновим. Тільки вони не в Іспанії.
показати весь коментар
21.05.2025 13:38 Відповісти
підозрюваних викрили за сприяння голови Державної податкової служби. Джерело: https://censor.net/n3553480
"Підозрювані" розмістили інфу в інтернеті. То до чого тут "сприяння" голови у викритті?
Без "сприяння" б "правоохоронці" не наважились?
показати весь коментар
21.05.2025 13:46 Відповісти

