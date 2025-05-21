БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У Києві 150 тисяч мешканців системно не платять за опалення і гарячу воду. Рекордні борги – у власників двох елітних квартир (оновлено)

Заборгованість за опалення і гарячу воду у Києві перевищила 7 мільярдів

Заборгованість власників житла у Києві за опалення та гарячу воду перевищила 7 мільярдів гривень, загалом у місті нараховується понад 150 тисяч системних боржників.

До боржників застосують санкції у вигляді пені та додаткових нарахувань, а борг можуть стягнути через суд, повідомляє пресслужба КП "Київтеплоенерго".

"Київтеплоенерго" змушене подавати в суд, щоб стягнути заборгованість із тих боржників, які роками ігнорують платіжки. Багато з них – власники елітного житла або кількох квартир, матеріальне становище яких дозволяє сплачувати комунальні послуги", – зазначають в компанії.

Зокрема, рекордну заборгованість у столиці накопичили власники двох елітних квартир:

  • елітна квартира на пр. Володимира Івасюка, 24 (Оболонська набережна) площею 175 кв. м накопичила борг понад 310 тис. грн. До боржника застосовані штрафні санкції у розмірі 48 тис. грн, тож сума до сплати становить майже 360 тис. грн;
  • елітне помешкання площею 171 кв. м на Дніпровські набережній, 14-б, не платить комуналку та винне підприємству 330 тис. грн. Штрафні санкції склали понад 50 тис. грн, боржник має сплатити "Київтеплоенерго" понад 380 тис. грн.

Читайте також: Собівартість опалення у Києві у півтора раза перевищує суми в платіжках, – "Київтеплоенерго"

У "Київтеплоенерго" додали, що загалом у Києві понад 150 тисяч системних боржників, які не оплачують тепло й гарячу воду. До них підприємство застосовує штрафні санкції та стягує заборгованість через суд, який може накласти арешт на рахунки та майно боржника. Боржник також сплачує виконавчий збір – 10% від боргу. Загалом, системні боржники можуть сплатити на 25% більше суми боргу.

"До боржників, які не живуть в Україні, застосовують ті самі юридичні заходи, що й до тих, хто перебуває в країні. Часто люди звертаються до підприємства вже після того, як суд виніс рішення про стягнення боргу, а рахунки були заморожені. Однак підписати мирову угоду з компанією, без залучення виконавчої служби, в такому випадку не вдасться", – зазначає Інна Кучук, начальниця управління правового забезпечення продажу СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго".

Як повідомлялося, у 2024 році в Україні відкрили майже 300 тисяч судових проваджень у справах про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги.

Автор: 

Топ коментарі
+24
найдисциплінованіші платники послуг пенсіонери а зловживають найбільше заможні бариги і хапуги
21.05.2025 14:38 Відповісти
+15
Рекордні борги - у власників двох елітних квартир

Жадібність одних проти жадібності других.
21.05.2025 14:38 Відповісти
+11
Крім того, є десятки видів ідіотизму самих жителів. "Сказали, поки воєнний стан, можна не платити", "транспортування газу не законне", "то все ссср построїв, а Україна це приватна організація". Це те, що довелось чути чи читати недавно.
21.05.2025 15:12 Відповісти
Рекордні борги - у власників двох елітних квартир

Жадібність одних проти жадібності других.
21.05.2025 14:38 Відповісти
21.05.2025 15:39 Відповісти
найдисциплінованіші платники послуг пенсіонери а зловживають найбільше заможні бариги і хапуги
21.05.2025 14:38 Відповісти
Ха, в моєї мачухи пустує однокімнатна квартира в хрущовці. Не хоче ні продати, ні рахунки закрити. Накопичилось 5 тис боргу, а в неї мінімальна пенсія. Живе в іншому місті. Все відкладає на "колись".
21.05.2025 15:04 Відповісти
І як вона сплатить якщо мінімальна пенсія?
21.05.2025 15:49 Відповісти
Там 4 роки ніхто не живе. Були пропозиції купити, здати в оренду. Закінчувалось "я подумаю", "а може знадобиться".
22.05.2025 08:36 Відповісти
Бо то "еліта", а то прості кріпаки яких можна обдерти як липку. І ще вимагати сплатити на місяць вперед.
21.05.2025 15:50 Відповісти
Багато виїхало й квартир не здають. У старому житловому фонді лічільників на тепло немає, а за опалення платити треба навіть тоді, коли не проживаєш у квартирі..от і космічні борги..

Нічого, вони в накладі не залишаться - зараз намалюють космічні штрафи і відсоткі..премії ж якось отримувати треба.
21.05.2025 14:57 Відповісти
Крім того, є десятки видів ідіотизму самих жителів. "Сказали, поки воєнний стан, можна не платити", "транспортування газу не законне", "то все ссср построїв, а Україна це приватна організація". Це те, що довелось чути чи читати недавно.
21.05.2025 15:12 Відповісти
Там не "транспортування газу незаконне", а люди не розуміють, навіщо за нього платити, якщо тим газом не користувалися і по лічильнику набігло 0 кубів. Принаймні, так моя родичка пояснює небажання платити. Ну і плюс, вона каже, що в хату прокладала той газ сама (платила за те, що трубу тягнули)...

По-хорошому не треба було розділяти тарифи на газ та їх доставку... Раніше це все було включено в один тариф на газ.
21.05.2025 15:39 Відповісти
тому що таким тупеньким потрібно розповідати на шмарафонах як розраховують плату за транспортування.
Так спрощено, беруть твій спожитий газ по лічильнику за рік, множать на вартість транспортування і ділять на 12 все...
ну а те що провели газ до хати та то до сраки, щоб прокачати газ з полтавщини чи харківсщини до її оселі потрібно затратити дохріна енгергії, адже газ сам по трубам не тече, і це теж потрібно розповідати тупеньким гуманітаріям та хомосоветікусам які звикли що все має бути на шару.
21.05.2025 18:45 Відповісти
Емм, трохи не так, бо навіть якщо газ не використовувати 12 місяців, то все одно нарахують оплату. Там береться середнє значення, але воно не залежить від поточного споживання газу.
21.05.2025 19:07 Відповісти
Родичка не жила там понад рік, газ ніхто не використовував, але все одно їй нараховували, тому ніт. Те, що ви пишете, це теорія, а на практиці інакше.
21.05.2025 21:43 Відповісти
Може ви ще скажете, що і квитанції з пропозицією оплати наперед не присилають з прогнозованими показниками? Так, це не обов'язковий платіж, але пенсіонери плутаються. Навіщо ця хєрня взагалі?

А ще частий випадок - людина передала одні показники за лічильником, а в квитанції прийшли зовсім інші. У Сумській обл. це звична ситуація! Причому тривалий час там показники не можна було переслати через сайт чи в месенджері, а ЛИШЕ по телефону передавати. Це тоді, коли в решті регіонів вже давно можна було передати онлайн.
21.05.2025 21:50 Відповісти
нижче написав, уряд(чи хто там) ввели мінімальні показники з яких ти все рівно заплатиш.
але менше споживають хіба ті що взагалі хату закинули і вона згниє.
у вас там під керівництвом регіАнала реально камяний вік.
21.05.2025 22:00 Відповісти
Розмір мінімальної плати залежить від того, які газові прилади встановлені у вашій квартирі:

Якщо у вас лише газова плита, то мінімальний обсяг споживання становить 39 куб. метрів на рік.Якщо ж, крім плити, у вас є газова колонка, то мінімальний обсяг зростає до 126 куб. метрів.А якщо ви використовуєте газ для опалення, то мінімальний обсяг становить 314 куб. метрів на рік.

і так якщо Ти не користуєшся газом то відєднуйся від мережі та користуйся балонами, бо облгази спеціально для тебе коханого тиск у системі тримають.
21.05.2025 21:20 Відповісти
Я користуюся газом і плачу як за сам газ, так і за його транспортування. Але мені особисто зручніше було б, якби був один тариф, як раніше. До речі, це не вимога ЄС, як іноді кажуть, в багатьох європейських країнах діє саме єдиний тариф, немає окремої плати за транспортування...
21.05.2025 21:45 Відповісти
ну так зелька обіцяв що не підніме ціну на газ от і ввели окремою платіжкою транспортування.
доречі те транспортування до зеліної реформи і входило в одну ціну.
п.с. в багатьох європеських країнах ти платих фіксований платіж щомісяця і вже в кінці року тобі скажуть маєш ти доплатити чи отримаєшся гроші назад, але до такої системи українці ще не доросли.
21.05.2025 21:52 Відповісти
Саме так, у Чехії така схема...

Я ж і пишу, що раніше був один тариф, у який плату за транспортування і обслуговування включали і було зручно, а не 100500 платіжок на газ/воду, як зараз.
21.05.2025 21:55 Відповісти
просто воду каламутять щоб нарід не побачив підвищення тарифів при бубачці, адже він же не клятий баріга як не як.
21.05.2025 22:03 Відповісти
Тиск у мережі тримає "Укртрансгаз" за рахунок компресорних станцій на магістральних газопроводах. Облгази тільки понижують тиск на ГРС та ГРП.
22.05.2025 03:34 Відповісти
тпру бодєчка я розумію ти забухав, сьогодні одного вашого топ ригоанала завалили, але давай подолякоскотинка трошки легше...
21.05.2025 21:04 Відповісти
ти шо ***** ?
яке відношення має труп гниди в іспанії до цієї новини.
чи ти також ********* не платити за комуналку бо "Сказали, поки воєнний стан, можна не платити", "транспортування газу не законне"
21.05.2025 21:10 Відповісти
Якщо не здаєшь, то платити за послуги не потрібно, чи як?
21.05.2025 15:53 Відповісти
чому просто не відключать??? якщо газ і світно прострочити хоч на день то зразу відріжуть чи перекриють весь підїзд.
21.05.2025 15:15 Відповісти
Тому що відключити опалення та гарячу воду можна тільки усьому під'їзду (стояку). Це-не електрика, яку можна вимкнути інливідуально на загальному щитку на поверсі.
21.05.2025 16:02 Відповісти
Усе можна. https://suspilne.media/chernihiv/786479-meskancam-15-kvartir-cernigivskoi-bagatopoverhivki-vidklucili-gaz-bez-poperedzenna-v-comu-pricina/
сказали, що вимкнули увесь стояк. І поки боржники не заплатять борг, вони нам газ не підключать назад".
21.05.2025 16:20 Відповісти
А чого мають страждати ті що платять на цьому стояку ? Вони до суду подадуть на компанію за те що їх відключили.
21.05.2025 16:43 Відповісти
ти такий смішний, Вилізи з під телевізора, вийди на вулицю.... тут цілими кварталами відключають газ і нікому немає діла, В основному газ відключають нібито за витік газу, а в суд ківалова татарова і портнова тоже можеш сходити і там покачати права.
21.05.2025 16:51 Відповісти
Це ти по собі судиш, де сам сидиш ? В тих елітних квартирах, про які йде мова у статті, стояк з теплом і гарячою водою нікому не відключать. Бо через одного елітного не захочуть сваритися з 50 іншими елітними. Газ-теж не відключили б, але в тих багатоповерхівках його і так немає.
21.05.2025 17:33 Відповісти
автономку дайте поставить и не нужно ваше теплоэнерго! Или хотя-бы счетчики на каждую батарею.
Чтобы платить за тарифы из потолка и плюс 16 в квартире надо быть дебилом.
21.05.2025 15:29 Відповісти
Лічильник на кожну батарею не всюди можна встановити .В мене дім 1991 року , хотів так зробити для заошаджень , але технічно це неможливо .
21.05.2025 16:42 Відповісти
Рівність та справедливість зашкалює просто. У нас тут на Прикарпатті, якщо запізнишся хоча на один день, то одразу телефонують та вимагають сплатити, інакше погрожують відключенням. І були випадки що люди якось за місяць не сплатили, приїхали і відключили. При чому це стосується як газу так і світла.
21.05.2025 15:31 Відповісти
Ну в Києві теж дзвонять. Але з відключенням - то у вас явно якийсь неадекват там сидить.
21.05.2025 15:59 Відповісти
Зеленський обіцяв перед виборами, що тарифи переглянуть.
Тому віруючі в 🤡 гаранта, ще з 2019 року болт положили на комуналочку.
Якщо що, то кожен з нас президент.
21.05.2025 15:37 Відповісти
А якщо "не знав", то нахуана перся в преЗєдєнти?
21.05.2025 16:23 Відповісти
Ржош?
21.05.2025 16:38 Відповісти
бойченко ти про шашлики?
21.05.2025 21:07 Відповісти
Дайте йому ще 6 років і він навчиться.
Про все дізнається, почне розуміти, що до чого.
От вчителі наприклад...
З осені 2019 року отримують по 4000 доларів США 💸 на місяць і в куй не дують.
21.05.2025 19:08 Відповісти
Ну я не плачу за гарячу воду, але тому, що перекрив її і користуюся бойлером. Але у Київтеплоенерго постійне бажання нарахувати мені кубометри гарячої води, які я не використовував... Ну я, допустимо, стежу, регулярно вношу показники (нульові) і час від часу сварюся з ними, а інші можуть ігнорувати. Не виключено, що частина із 150 000 неплатників є саме такими.
21.05.2025 15:51 Відповісти
Так само, але пару раз завтикав подати показники - то нарахували автоматом і подати реальні вже неможливо.
21.05.2025 16:00 Відповісти
Можливо, якщо написати у підтримку і прикріпити фото лічильника з показниками - у мене прокатило.
21.05.2025 16:16 Відповісти
Підтверджую , що так можна . Колись довго не платив - стали ставити рахунки за замовчюванням .. відправив фото лічильника і вони все скоригували . Зараз знову "залетів" - нічого не дає в кабінеті ввести . Буду знову все виправляти .
21.05.2025 16:48 Відповісти
Люди платять, а от перевірку лічильників повинні робити за свій рахунок компанії-постачальники, адже це вони зацікавлені у їх точній роботі суб'єкти, якщо у них викликають сумнів цифри кубометрів у платіжках, а то знайшли собі золоте дно і грабують жителів міста, а пенсіонер-одинак повинен заплатити всю пенсію за перевірку лічильників і здохнути з голоду?
21.05.2025 15:51 Відповісти
А постачальникам все одно - не повіриш лічильника - вони вважатимуть, що у вас його немає і порахують просто по загальному
21.05.2025 16:02 Відповісти
щось така вибудована постачальниками система нагадує шахрайство
21.05.2025 16:10 Відповісти
У Європі постачальники не лише повіряють, але й встановлюють лічильники за свій рахунок. Саме так у моїх знайомих у Чехії, Італії, Іспанії...
21.05.2025 16:12 Відповісти
У нас в чистому вигляді змичка корумпованого бізнесу з корумпованими чиновниками. Був наказ КМ у квітні 2022 р., поки йде війна, лічильники можна не перевіряти, так компанії-постачальники швидко домоглися його скасування (у 2023 р.), бо повірка лічильників за рахунок людей, причому у фірми-монополіста, уповноваженій постачальником, це такий вигідний гешефт, що аж навіть Кабінет Міністрів всрався зі своїм наказом і скасував його.
21.05.2025 16:20 Відповісти
Про монополіста не чув - у Києві цим займаються кілька компаній-підрядників, які конкурують між собою. Причому, коли на сайті водоканалу лишаєш заявку на повірку, то вони один поперед одного починають тобі дзвонити...
21.05.2025 16:34 Відповісти
Не все золото, що блищить.
Міняв я лічильники і повірку робив - компанії - монополісти - Київські теплові мережі і Київводоканал, саме вони, коли до них звертався, давала телефони уповноважених ними фірм, а потім виявлялося, що у одних з них чомусь виявилися повноваження на заміну лічильників, а реєструвати їх у постачальників мусиш сам, або вони звареєструють за окрему плату (а бувало, що брали гроші, давали квитанцію, а потім виявлялося, що не зареєстрували), те ж саме з повіркою, ну дадуть вони - папірець, що повірили, а реєстрація у постачальників, то окрема справа...
Отже, це геморой і стрес, і якщо хочемо, щоб комуналка у нас була облаштована для людей, а не люди для комуналки (нехай хоч повірку лічильників своїми силами роблять постачальники), то треба враховувати, за кого голосують виборці у Киїраду, бо після голосування у раді чомусь опиняється гоноровите бадуже до проблем людей бидло
21.05.2025 17:10 Відповісти
говорять, що якщо сумма стягнення виконавчою службою більша за 160 000 грн, то можуть заарештувати нерухоме майно. То в чому справа?
21.05.2025 15:53 Відповісти
Про що ви говорите? Яке відключення? Ви подивіться які накрутки на послуги по воді і теплу? Так звана абонентська плата. У Львові та абонентська плата за гарячу воду дорівнює вартості куба води!!! І платити ту абонентську плату ти мусиш, хоч ти поставив собі бойлер і не користуєшся гарячою водою централізовано. Та Львівтеплоенерго взагалі могло би не робити собі менінгіту і не подавати гарячу воду зовсім. Просто нахабно брати ту абонентську плату і все. І не треба ліквідовувати прориви тепломережі. Минулого року теплоенерго декларувало час технічних випробувань - 1 місяць. В результаті гарячої води не було 2 місяці. А потім взимку регулярно ліквідовували прориви в мережі. Придумали перепломбовувати лічильники гарячої води навіть якщо повірка лічильника проводиться на місці. І в вартість перепломбування включається сума на транспорт для доїзду працівника теплоенерго. Таке враження що для доїзду винаймають спецтранспорт. Повний треш.
21.05.2025 16:30 Відповісти
Я теж у Львові. Та сама ситуація з бойлером. За гарячу виставляють - не плачу. Так можна і за доставку хліба в "Близенько" (офігівші вони по цінах, доречі) платити, хоч хліба і не купував.
22.05.2025 11:05 Відповісти
а де ринкова економіка ?
Не проживати і не здавати в оренду - невигідно
Ней продають - подешевшає вартість квартир - яка і так захмарна для простих людей
Ней здають - подешевшає вартість оренди - яка і так захмарна для простих людей
Чого придумувати ровер ? А як роблять у Нью-Йорку чи Парижі ?
21.05.2025 16:47 Відповісти
так почему не отключат?
21.05.2025 16:50 Відповісти
В мире давно придумали способ борьбы с должниками
Выселение
И никто на Западе не вступится - даже если выселяют маму с ребенком
Потому что все знают - если ты гражданин - у тебя есть права
Но есть и обязанности
Моя подруга в США первым делом оплачивает все платежки
Если она их задержит- начислят пеню
Если еще раз задержит - начислят ГРОМАДНУЮ пеню
А если не заплатит - выселят
Без всяких сантиментов
А вот за то,что моя подруга оплачивает вовремя
Американское государство - снижает ей оплату
На 10- 20%
Или дарит поход в ресторан - БЕСПЛАТНО
То есть наглецов АМЕРИКА нещадно карает
А законопослушных награждает
Каждый волен выбрать- кем он хочет быть
Ходить раз в месяц семьей в хороший ресторан бесплатно
Или лишиться жилья и жить под мостом
Так происходит в БОГАТОЙ АМЕРИКЕ
А в нищей Украине - можно вообще не платить
Поэтому мы и нищие
21.05.2025 16:55 Відповісти
У Британії: Люди надають комунальникам номери банківських карток і щомісячно повідомляють показники лічильників . Комунальники самі підраховують і вираховують необхідну суму.Повірка лічильників за рахунок фірми. Якщо повідомити номер картки нашим комунальникам - вкрадуть всю пенсію. Швидко і якісно.
21.05.2025 18:17 Відповісти
Не верю, уж простите
Возможно ,есть такие карточки, с которых производится оплата
Только коммунальных услуг
И это касается самых бедных слоев населения
Которым ,как и нашим - дают субсидии
Смысл тырить деньги с этих карт нет никакого
Ведь на них приходят суммы ,которые нужно просто отдать государству
Но , безусловно, уровень коррупции в Британии ничтожно мал
По сравнению с нами
Значит мы по сравнению с британцами - пока еще скоты
На фига мы Европе?
Не понимаю.....
21.05.2025 18:25 Відповісти
Ви близькі до істини; але спецкарток там нема.
22.05.2025 07:32 Відповісти
Британия прошла длинный путь
Чтобы стать такой Британией
Если бы Британией почти 100 лет управляли большевики и чекисты
Британия была бы точно такой же
Как и все - созданное большевиками и чекистами
Она была бы или СССР
Или островом Куба
Какое счастье ,что есть страны,в которых коммунизм приравнивают
К нацизму и запретили их партии и идеологии
Как по мне - коммунисты хуже нацистов
Нацисты СВОИХ НЕ УНИЧТОЖАЛИ
22.05.2025 11:35 Відповісти
Підтримую всі хочуть отримувати з п і бажано високу а самі платить не хочуть і самий дієвий метод крім боргу викинуть з хати
22.05.2025 08:30 Відповісти
Значить пора підвищувати ціни. Люби проблеми - рішення підвищити ціни
21.05.2025 17:54 Відповісти
А може ну нах під час війни займатись квартплатним геноцидом, робота де ?!
21.05.2025 22:06 Відповісти
Ти з п отримуєш і в разі чого верещіш чому не платять а комунальники не люди совок з халявою закінчився у91
22.05.2025 08:26 Відповісти
Накласти арешт на майно не сплатять виселити примусово викинуть як сміття
22.05.2025 08:24 Відповісти
мешканців чи ліцевих рахунків?
22.05.2025 10:19 Відповісти
Спочатку нехай держава чи корпорація (?) УКРАЇНА сплатить всім українцям борг за тридцять років -тобто ренту за продаж українських ресурсів (нафти, газу і таке інше) -згідно Статті 95 Конституції України , а потім щось вимагає.👈
22.05.2025 11:33 Відповісти

