У Києві 150 тисяч мешканців системно не платять за опалення і гарячу воду. Рекордні борги – у власників двох елітних квартир (оновлено)
Заборгованість власників житла у Києві за опалення та гарячу воду перевищила 7 мільярдів гривень, загалом у місті нараховується понад 150 тисяч системних боржників.
До боржників застосують санкції у вигляді пені та додаткових нарахувань, а борг можуть стягнути через суд, повідомляє пресслужба КП "Київтеплоенерго".
"Київтеплоенерго" змушене подавати в суд, щоб стягнути заборгованість із тих боржників, які роками ігнорують платіжки. Багато з них – власники елітного житла або кількох квартир, матеріальне становище яких дозволяє сплачувати комунальні послуги", – зазначають в компанії.
Зокрема, рекордну заборгованість у столиці накопичили власники двох елітних квартир:
- елітна квартира на пр. Володимира Івасюка, 24 (Оболонська набережна) площею 175 кв. м накопичила борг понад 310 тис. грн. До боржника застосовані штрафні санкції у розмірі 48 тис. грн, тож сума до сплати становить майже 360 тис. грн;
- елітне помешкання площею 171 кв. м на Дніпровські набережній, 14-б, не платить комуналку та винне підприємству 330 тис. грн. Штрафні санкції склали понад 50 тис. грн, боржник має сплатити "Київтеплоенерго" понад 380 тис. грн.
У "Київтеплоенерго" додали, що загалом у Києві понад 150 тисяч системних боржників, які не оплачують тепло й гарячу воду. До них підприємство застосовує штрафні санкції та стягує заборгованість через суд, який може накласти арешт на рахунки та майно боржника. Боржник також сплачує виконавчий збір – 10% від боргу. Загалом, системні боржники можуть сплатити на 25% більше суми боргу.
"До боржників, які не живуть в Україні, застосовують ті самі юридичні заходи, що й до тих, хто перебуває в країні. Часто люди звертаються до підприємства вже після того, як суд виніс рішення про стягнення боргу, а рахунки були заморожені. Однак підписати мирову угоду з компанією, без залучення виконавчої служби, в такому випадку не вдасться", – зазначає Інна Кучук, начальниця управління правового забезпечення продажу СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго".
Як повідомлялося, у 2024 році в Україні відкрили майже 300 тисяч судових проваджень у справах про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Жадібність одних проти жадібності других.
Нічого, вони в накладі не залишаться - зараз намалюють космічні штрафи і відсоткі..премії ж якось отримувати треба.
По-хорошому не треба було розділяти тарифи на газ та їх доставку... Раніше це все було включено в один тариф на газ.
Так спрощено, беруть твій спожитий газ по лічильнику за рік, множать на вартість транспортування і ділять на 12 все...
ну а те що провели газ до хати та то до сраки, щоб прокачати газ з полтавщини чи харківсщини до її оселі потрібно затратити дохріна енгергії, адже газ сам по трубам не тече, і це теж потрібно розповідати тупеньким гуманітаріям та хомосоветікусам які звикли що все має бути на шару.
А ще частий випадок - людина передала одні показники за лічильником, а в квитанції прийшли зовсім інші. У Сумській обл. це звична ситуація! Причому тривалий час там показники не можна було переслати через сайт чи в месенджері, а ЛИШЕ по телефону передавати. Це тоді, коли в решті регіонів вже давно можна було передати онлайн.
але менше споживають хіба ті що взагалі хату закинули і вона згниє.
у вас там під керівництвом регіАнала реально камяний вік.
Якщо у вас лише газова плита, то мінімальний обсяг споживання становить 39 куб. метрів на рік.Якщо ж, крім плити, у вас є газова колонка, то мінімальний обсяг зростає до 126 куб. метрів.А якщо ви використовуєте газ для опалення, то мінімальний обсяг становить 314 куб. метрів на рік.
і так якщо Ти не користуєшся газом то відєднуйся від мережі та користуйся балонами, бо облгази спеціально для тебе коханого тиск у системі тримають.
доречі те транспортування до зеліної реформи і входило в одну ціну.
п.с. в багатьох європеських країнах ти платих фіксований платіж щомісяця і вже в кінці року тобі скажуть маєш ти доплатити чи отримаєшся гроші назад, але до такої системи українці ще не доросли.
Я ж і пишу, що раніше був один тариф, у який плату за транспортування і обслуговування включали і було зручно, а не 100500 платіжок на газ/воду, як зараз.
яке відношення має труп гниди в іспанії до цієї новини.
чи ти також ********* не платити за комуналку бо "Сказали, поки воєнний стан, можна не платити", "транспортування газу не законне"
сказали, що вимкнули увесь стояк. І поки боржники не заплатять борг, вони нам газ не підключать назад".
Чтобы платить за тарифы из потолка и плюс 16 в квартире надо быть дебилом.
Тому віруючі в 🤡 гаранта, ще з 2019 року болт положили на комуналочку.
Якщо що, то кожен з нас президент.
Про все дізнається, почне розуміти, що до чого.
От вчителі наприклад...
З осені 2019 року отримують по 4000 доларів США 💸 на місяць і в куй не дують.
Міняв я лічильники і повірку робив - компанії - монополісти - Київські теплові мережі і Київводоканал, саме вони, коли до них звертався, давала телефони уповноважених ними фірм, а потім виявлялося, що у одних з них чомусь виявилися повноваження на заміну лічильників, а реєструвати їх у постачальників мусиш сам, або вони звареєструють за окрему плату (а бувало, що брали гроші, давали квитанцію, а потім виявлялося, що не зареєстрували), те ж саме з повіркою, ну дадуть вони - папірець, що повірили, а реєстрація у постачальників, то окрема справа...
Отже, це геморой і стрес, і якщо хочемо, щоб комуналка у нас була облаштована для людей, а не люди для комуналки (нехай хоч повірку лічильників своїми силами роблять постачальники), то треба враховувати, за кого голосують виборці у Киїраду, бо після голосування у раді чомусь опиняється гоноровите бадуже до проблем людей бидло
Не проживати і не здавати в оренду - невигідно
Ней продають - подешевшає вартість квартир - яка і так захмарна для простих людей
Ней здають - подешевшає вартість оренди - яка і так захмарна для простих людей
Чого придумувати ровер ? А як роблять у Нью-Йорку чи Парижі ?
Выселение
И никто на Западе не вступится - даже если выселяют маму с ребенком
Потому что все знают - если ты гражданин - у тебя есть права
Но есть и обязанности
Моя подруга в США первым делом оплачивает все платежки
Если она их задержит- начислят пеню
Если еще раз задержит - начислят ГРОМАДНУЮ пеню
А если не заплатит - выселят
Без всяких сантиментов
А вот за то,что моя подруга оплачивает вовремя
Американское государство - снижает ей оплату
На 10- 20%
Или дарит поход в ресторан - БЕСПЛАТНО
То есть наглецов АМЕРИКА нещадно карает
А законопослушных награждает
Каждый волен выбрать- кем он хочет быть
Ходить раз в месяц семьей в хороший ресторан бесплатно
Или лишиться жилья и жить под мостом
Так происходит в БОГАТОЙ АМЕРИКЕ
А в нищей Украине - можно вообще не платить
Поэтому мы и нищие
Возможно ,есть такие карточки, с которых производится оплата
Только коммунальных услуг
И это касается самых бедных слоев населения
Которым ,как и нашим - дают субсидии
Смысл тырить деньги с этих карт нет никакого
Ведь на них приходят суммы ,которые нужно просто отдать государству
Но , безусловно, уровень коррупции в Британии ничтожно мал
По сравнению с нами
Значит мы по сравнению с британцами - пока еще скоты
На фига мы Европе?
Не понимаю.....
Чтобы стать такой Британией
Если бы Британией почти 100 лет управляли большевики и чекисты
Британия была бы точно такой же
Как и все - созданное большевиками и чекистами
Она была бы или СССР
Или островом Куба
Какое счастье ,что есть страны,в которых коммунизм приравнивают
К нацизму и запретили их партии и идеологии
Как по мне - коммунисты хуже нацистов
Нацисты СВОИХ НЕ УНИЧТОЖАЛИ