У Києві 150 тисяч мешканців системно не платять за опалення і гарячу воду. Рекордні борги – у власників двох елітних квартир (оновлено)

Заборгованість власників житла у Києві за опалення та гарячу воду перевищила 7 мільярдів гривень, загалом у місті нараховується понад 150 тисяч системних боржників.

До боржників застосують санкції у вигляді пені та додаткових нарахувань, а борг можуть стягнути через суд, повідомляє пресслужба КП "Київтеплоенерго".

"Київтеплоенерго" змушене подавати в суд, щоб стягнути заборгованість із тих боржників, які роками ігнорують платіжки. Багато з них – власники елітного житла або кількох квартир, матеріальне становище яких дозволяє сплачувати комунальні послуги", – зазначають в компанії.

Зокрема, рекордну заборгованість у столиці накопичили власники двох елітних квартир:

елітна квартира на пр. Володимира Івасюка, 24 (Оболонська набережна) площею 175 кв. м накопичила борг понад 310 тис. грн. До боржника застосовані штрафні санкції у розмірі 48 тис. грн, тож сума до сплати становить майже 360 тис. грн;

елітне помешкання площею 171 кв. м на Дніпровські набережній, 14-б, не платить комуналку та винне підприємству 330 тис. грн. Штрафні санкції склали понад 50 тис. грн, боржник має сплатити "Київтеплоенерго" понад 380 тис. грн.

У "Київтеплоенерго" додали, що загалом у Києві понад 150 тисяч системних боржників, які не оплачують тепло й гарячу воду. До них підприємство застосовує штрафні санкції та стягує заборгованість через суд, який може накласти арешт на рахунки та майно боржника. Боржник також сплачує виконавчий збір – 10% від боргу. Загалом, системні боржники можуть сплатити на 25% більше суми боргу.

"До боржників, які не живуть в Україні, застосовують ті самі юридичні заходи, що й до тих, хто перебуває в країні. Часто люди звертаються до підприємства вже після того, як суд виніс рішення про стягнення боргу, а рахунки були заморожені. Однак підписати мирову угоду з компанією, без залучення виконавчої служби, в такому випадку не вдасться", – зазначає Інна Кучук, начальниця управління правового забезпечення продажу СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго".

Як повідомлялося, у 2024 році в Україні відкрили майже 300 тисяч судових проваджень у справах про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги.