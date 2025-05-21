БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
На Білоцерківській ТЕЦ сталася масштабна пожежа, є загиблі (оновлено)

Горить Білоцерківска ТЕЦ

У середу, 21 травня, на території Білоцерківської ТЕЦ сталася масштабна пожежа. За даними ЗМІ, внаслідок цього загинуло двоє людей.

Про це повідомляє пресслужба Білоцерківської міської територіальної громади.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло о 12:46.

"Загорання сталося на одному з об’єктів. На місці події працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків", – йдеться у повідомленні.

На Білоцерківській ТЕЦ сталася масштабна пожежа, є загиблі

За даними місцевого телеканалу "Крокус", ТЕЦ зайнялася під час ремонтних робіт. Унаслідок займання загинули дві людини.

Пізніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що горіла недіюча градирня для охолодження води, пожежа сягнула 960 кв. м.

Зазначається, що пожежникам вдалося ліквідувати займання. У ДСНС також підтвердили загибель двох людей.

"Обставини загибелі людей та причини виникнення пожежі встановлюються", – йдеться у повідомленні.

Біла Церква (35) пожежа (203) ТЕЦ (358) електроенергія (4356)
