Російський нафтовий гігант "Роснєфть" став власником найбільшого у країні родовища рідкісноземельних металів Томтор.

Із 20 травня нафтовій компанії належить 100% оператора проєкту розробки родовища компанії "Восток Інжиніринг", повідомляє Reuters із посиланням на дані російського реєстру юридичних осіб.

Родовище Томтор розташоване на північному заході Якутії, воно є ключовим проєктом російської влади для збільшення власного видобутку та зниження залежності від імпорту з Китаю рідкісноземельних металів, які використовуються в оборонній промисловості, а також у виробництві електроніки та електромобілів.

У листопаді минулого року російський диктатор Путін розкритикував власників Томторського родовища через затримку в освоєнні "стратегічно важливого ресурсу", запропонувавши або прискорити інвестиції, або звернутися за допомогою до інших компаній або до держави. "Роснєфть" очолює давній друг Путіна Ігор Сєчін, зазначає агентство.

Раніше оператора розробки родовища контролювала група "Іст" російського бізнесмена Олександра Несіса, який був до 2024 року найбільшим акціонером виробника дорогоцінних металів "Поліметал". Ще 9,1% належало самому "Поліметалу", який повністю вийшов із проєкту влітку 2024 року.

До початку повномасштабної війни в Україні Росія планувала інвестувати $1,5 мільярда у розвиток видобутку рідкісноземельних корисних копалин, прагнучи стати найбільшим їх виробником після Китаю до 2030 року.

Інші країни, включаючи США, також намагаються обмежити свою залежність від Китаю, який контролює 95% світового виробництва та постачання рідкісноземельних металів.

Росія має п'яті за величиною запаси рідкісноземельних металів у світі, згідно з даними Геологічної служби США, після Китаю, Бразилії, Індії та Австралії.

Як повідомялося, раніше російський диктатор Путін заявляв, що Росія готова запропонувати США співпрацю у видобутку рідкісноземельних металів в Росії та на окупованих територіях України, а також у виробництві алюмінію.