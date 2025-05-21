Індія збільшила імпорт російської нафти до максимуму за останні 10 місяців

Імпорт російської сирої нафти до Індії в травні цього року сягне майже 1,8 млн барелів на день, що стане найвищим показником за 10 місяців, після того, як нафтопереробні заводи придбали більше легких сортів нафти, таких як ESPO Blend.

Про це свідчать дані відстеження руху суден від Kpler, передає enkorr.

Очікується, що високий попит Індії на легші російські сорти нафти триватиме до липня, оскільки індійські НПЗ замовили минулого тижня понад 10 партій сирої нафти марки ESPO, що поставляється до Китаю, найбільшого покупця сирої нафти, яка експортується з далекосхідного порту "Козьміно".

Окрім того, закриття установок перегонки сирої нафти на основних індійських НПЗ Reliance Industries і MRPL збільшило потреби в імпорті сировини для установок флюїд-каталітичного крекінгу з вигідною маржею.

Деякі з цих вантажів були доставлені за довгостроковою угодою між Reliance Industries і "Роснєфтью", а вантажі, що надходять у західний порт "Сікка" на індійський НПЗ, зросли з початку року.

Зі слів аналітиків, Індії було запропоновано більше ESPO, оскільки китайські державні компанії продовжують уникати підсанкційної сирої нафти, а квоти на сиру нафту для китайських незалежних НПЗ вичерпуються.

Раніше єврокомісар із питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що Європейський Союз запропонує країнам "Великої сімки" (G7) знизити граничну ціну на російську нафту, вище якої західним компаніям забороняється надавати послуги для її експорту.

Він не уточнив, наскільки саме ЄС хотів би знизити граничну ціну. Однак, за даними агентства Reuters, Євросоюз запропонує зменшити її із нинішніх $60 до $50 за барель.

Однак через падіння світових цін середня ціна російських сортів нафти Urals та ESPO на початку травня знижувалася до $49 за барель.