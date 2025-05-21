Німеччина видала Україні підозрювану у справі про розкрадання землі під Києвом на 1,8 мільярда, – НАБУ

В Україну з Німеччини екстрадовано ексначальницю Головного управління Держгеокадастру у Київській області, яку підозрюють у причетності до організації схеми заволодіння земельними ділянками під Києвом площею понад 1200 га на суму понад 1,8 млрд грн.

Підозрювана перебувала у міжнародному розшуку з 5 березня 2024 року, повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

"У березні 2025 року особу затримали на території ФРН та згодом задовольнили екстрадиційний запит України. Передача підозрюваної співробітникам НАБУ відбулась на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Краківець-Корчова", – йдеться у повідомленні.

Після завершення екстрадиції підозрювану доставили до суду, який обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави.

НАБУ не називає прізвища підозрюваної, за інформацією видання "Слово і діло", йдеться про колишню начальницю Головного управління Держгеокадастру у Київській області Людмилу Приходько.

Як повідомлялося, у серпні 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру у цій справі п'ятьом особам.

Серед підозрюваних: колишній заступник керівника ДП "Головний науково-дослідний та проектний інститут Землеустрою" (організатор схеми), двоє експосадовців ГУ Держгеокадастру в Київській області (виконавці) та двоє людей, пов’язаних із екскерівництвом Держгеокадастру (пособники). Джерело: https://censor.net/n3437715

За версією слідства, у 2018-2019 роках ці особи заволоділи майже 920 га державної землі у Фастові Київської області та близько 284 га ДП "Пуща-Водиця" поблизу міста Києва, чим завдали державі збитків на 1,8 млрд грн.

За даними слідства, землю виділяли нібито для учасників АТО, але вони про це не знали. Згодом, після приватизації землі, її перепродали третім особам офіційно за ціною в 10 разів нижче ринкової вартості.

У межах цієї справи суд уже взяв під варту двох фігурантів.