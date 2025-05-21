Євросоюз хоче ввести збір 2 євро за невеликі посилки з китайських маркетплейсів

Європейський Союз може ввести збір у розмірі 2 євро за обробку невеликих посилок, що імпортуються до ЄС в основному з Китаю.

Про це пишуть західні ЗМІ, передає LIGA.net.

Як повідомляється, комісар із питань торгівлі Марош Шефчович заявив у Європарламенті, що платформи електронної комерції мають сплачувати збір з кожної посилки, щоб допомогти ЄС впоратися з масовим напливом дешевих товарів до Європи.

Згідно з листом, який Шефчович надіслав національним урядам, нововведення стосуватиметься посилок вартістю менше від 150 євро.

Збір у розмірі 2 євро застосовуватиметься до посилок, що відправляються безпосередньо покупцям, часто через такі платформи, як китайські Temu та Shein.

Товари, що відправляються на склади в країнах ЄС, будуть оподатковуватись у розмірі 0,5 євро.

Минулого року митні органи ЄС обробили близько 4,6 млрд посилок з низькою вартістю, куплених онлайн, або 12 млн посилок на день. 91% із цих посилок надійшли з Китаю. Кількість відправлень удвічі перевищила показник 2023 року.

За словами європейських дипломатів, однією з проблем із потоком посилок є те, що "окремі споживачі стали своїми власними імпортерами", що робить перевірку безпеки цих продуктів практично неможливою.

"При 4,6 млрд посилок неможливо забезпечити належний контроль, а його запровадження коштує великих грошей. Тому справедливо попросити Alibaba, Temu або Shein сплатити свою частку витрат", – сказав голова торговельного комітету Європарламенту Бернд Ланге.

Євросоюз планував розпочати митну реформу у 2028 році, але Єврокомісія підтримує ідею прискорити процес, розпочавши роботу вже наступного року.

Збір за обробку невеликих посилок стане тимчасовим заходом, поки нові митні правила не скасують безподатковий режим для посилок вартістю менше 150 євро.

Частину коштів від нового мита планується спрямовувати до бюджету ЄС.

Оподаткування посилок в Україні

Нагадаємо, наприкінці квітня повідомлялося, що наразі у Верховній Раді України немає достатньої підтримки для ухвалення законопроєктів про оподаткування податком на додану вартість та митом поштових відправлень в Україну, але остаточно від цієї ідеї не відмовилися.

У січні голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вніс до Верховної Ради два законопроєкти про оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) та митом поштових відправлень в Україну. Наразі вони перебувають на розгляді Комітету.

Цими законопроєктами пропонується скасувати норму про звільнення від оподаткування ввезення в Україну товарів вартістю до 150 євро. Таким чином, всі товари у міжнародних експрес-відправленнях оподатковуватимуть ПДВ за ставкою 20%, незалежно від їх вартості. Єдиний виняток – товари вартістю до 45 євро, які фізична особа відправляє іншій фізичній особі в Україні.

Крім того, товари у міжнародних відправленнях вартістю понад 150 євро оподатковуватимуться митом за ставкою 10%, свідчить проєкт змін до Митного кодексу. Наразі мито стягується лише з частини вартості товару, яка перевищує цей поріг.

Детальніше читайте у матеріалі: Податок на посилки: Скільки отримає бюджет та чому це вдарить по виробництву дронів?