Кабмін пропонує Раді скасувати дію восьми міждержавних угод з Росією та Білоруссю

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про припинення дії, вихід та денонсацію міжнародних договорів України, укладених урядом України з урядами РФ, республіки Білорусь та в рамках Співдружності Незалежних Держав".

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у середу, 21 травня, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Законопроектом пропонується припинити дію наступних міжнародних договорів:

міжурядової Угоди з РФ про взаємний залік заборгованості за поставлені енергетичні ресурси і за розщеплювані матеріали, підписаної 30 жовтня 1997 року у Києві;

міжурядової Угоди з РФ про умови резервних поставок і оплати російського природного газу в Україну в 2001 році, підписаної 22 грудня 2000 року у Москві;

міжурядової Угоди з РФ про надання державного кредиту для фінансування добудови атомних електростанцій на території України, підписаної 21 червня 2002 року у Харкові;

Протоколу між урядами України та Білорусі про поетапну відміну вилучень з режиму вільної торгівлі, підписаного 21 травня 2004 року у Мінську.

Також законопроєкт передбачає вихід України з наступних міжнародних договорів:

Угоди про співробітництво в галузі вивчення, розвідки і використання мінерально-сировинних ресурсів, підписаної 27 березня 1997 року в Москві;

Угоди про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень, підписаної 4 червня 1999 року в Мінську;

Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, підписаної 18 жовтня 2011 року у Санкт-Петербурзі;

Також пропонується денонсувати Угоду про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав-учасниць СНД, підписану 23 грудня 1993 року в Ашгабаті.

Як повідомлялося, наприкінці березня Кабмін припинив дію Угоди між урядами України та Росії про співробітництво в галузі зв'язку.

16 травня Кабінет Міністрів припинив дію міжурядової Угоди з Росією про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах.