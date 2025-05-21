Кабмін пропонує Раді скасувати дію восьми міждержавних угод з Росією та Білоруссю
Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про припинення дії, вихід та денонсацію міжнародних договорів України, укладених урядом України з урядами РФ, республіки Білорусь та в рамках Співдружності Незалежних Держав".
Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у середу, 21 травня, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.
Законопроектом пропонується припинити дію наступних міжнародних договорів:
- міжурядової Угоди з РФ про взаємний залік заборгованості за поставлені енергетичні ресурси і за розщеплювані матеріали, підписаної 30 жовтня 1997 року у Києві;
- міжурядової Угоди з РФ про умови резервних поставок і оплати російського природного газу в Україну в 2001 році, підписаної 22 грудня 2000 року у Москві;
- міжурядової Угоди з РФ про надання державного кредиту для фінансування добудови атомних електростанцій на території України, підписаної 21 червня 2002 року у Харкові;
- Протоколу між урядами України та Білорусі про поетапну відміну вилучень з режиму вільної торгівлі, підписаного 21 травня 2004 року у Мінську.
Також законопроєкт передбачає вихід України з наступних міжнародних договорів:
- Угоди про співробітництво в галузі вивчення, розвідки і використання мінерально-сировинних ресурсів, підписаної 27 березня 1997 року в Москві;
- Угоди про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень, підписаної 4 червня 1999 року в Мінську;
- Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, підписаної 18 жовтня 2011 року у Санкт-Петербурзі;
Також пропонується денонсувати Угоду про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав-учасниць СНД, підписану 23 грудня 1993 року в Ашгабаті.
Як повідомлялося, наприкінці березня Кабмін припинив дію Угоди між урядами України та Росії про співробітництво в галузі зв'язку.
16 травня Кабінет Міністрів припинив дію міжурядової Угоди з Росією про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.argumentua.com/stati/politika/skandaly СКАНДАЛИ | ВС, 2023-09-17 08:29
https://www.argumentua.com/stati/yak-sini-zradnika-petra-simonenka-khovayut-maino-v-d-derzhavi
Хоть би, секретар РНБОУ, керівники ГПУ, СБУ КМУ ОПУ, ДУС та ще, з десяток структур, та не забули про МАЙНОВІ СТАТКИ накрадені на «партвзноси з пролєтарійов Малоросіі» симоненка та «розсовані» на третіх осіб, його родичів!!!