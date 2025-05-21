Дерегуляція по-українськи: Камін пропонує скасувати штрафи для цілителів і дозволи на використання металошукачів

Кабінет Міністрів пропонує скасувати штрафи за порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цілительством), а також ліцензування такої діяльності.

Відповідні положення містять два законопроєкти про спрощення умов ведення господарської діяльності (дерегуляцію), схвалені на засіданні Кабміну у середу, 21 травня, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, законопроєктом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення господарської діяльності", серед іншого, пропонується скасувати:

дозвіл спеціальний на зайняття народною медициною (цілительством);

дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях;

погодження на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки;

погодження межі зон санітарної охорони водних об’єктів;

погодження нормативів водопостачання;

дозвіл на вирубування насінників і плюсових дерев;

дозвіл на будівництво меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;

підтвердження належності палива до альтернативного;

погодження про можливість використання земель і водойм, розташованих у санітарно-захисних зонах атомних електростанцій, з народногосподарською метою;

свідоцтв на придбання та зберігання вибухових матеріалів промислового призначення;

ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти;

дозвіл на застосування металошукачів чи будь-якого іншого пошукового обладнання або відповідної технології на об'єктах культурної спадщини тощо.

В уряді запевняють, що цей законопроєкт "спрямований на створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та зниження адміністративного навантаження на підприємців".

Крім того, уряд схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо спрощення умов ведення господарської діяльності", який передбачає скасування адміністративної відповідальності:

за порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цілительством);

за порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ у господарських цілях.

Як повідомлялося, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") визнав, що анонсовані Мінекономіки три роки тому плани масштабної дерегуляції для бізнесу залишаються нереалізованими.