В Україні скасують 63 регуляторних вимоги до бізнесу. Що збираються відмінити?

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про скасування 63 дублюючих та неактуальних вимог державного регулювання до бізнесу. Окрім того, пропонується скасувати адміністративну відповідальність за порушення норм, які вже втратили чинність.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Рішення запрацюють після того, як законопроєкти ухвалить Верховна Рада й підпише президент.

"Продовжуємо дерегуляцію – послідовно зменшуємо адміністративний тиск на бізнес. Цього разу пропонуємо скасувати ще понад 60 застарілих інструментів, які не несуть реальної користі. Це дозволить бізнесу зекономити близько 400 млн грн", — зазначила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Зокрема, пропонується скасувати:

23 інструменти – у сфері агропромислового комплексу, лісового та мисливського господарства, рибальства, охорони тваринного світу,

18 – у сфері охорони води та повітря,

8 – енергетика, альтернативне паливо, будівництво, вибухові матеріали,

12 – зовнішньоекономічна діяльність, інвестиції, інновації, культура, освіта,

2 – охорона здоров'я.

Скільки й на чому зекономить бізнес

Як зауважили в Мінекономіки, погодження меж зон санітарної охорони водних об'єктів – це зайва бюрократична вимога, яка не впливає на реальний захист водних ресурсів. Очікувана економія для бізнесу складає15,5 млн грн.

Дозвіл на будівництво меліоративних систем – стримує розвиток аграрної інфраструктури, а економія від його скачування становить 62,9 млн грн.

Погодження з Держпраці спеціальних дозволів на користування надрами для підземних вод – дублює наявні процедури. Економія – 15,4 млн грн.

Свідоцтво на зберігання вибухових матеріалів – дублює наявні дозвільні процедури, не посилює безпеку, але створює зайве адміністративне навантаження. Економія склада 30,4 млн грн.

Свідоцтво про державну реєстрацію технологічного парку – значні витрати без реального ефекту. Економія: 105,2 млн грн.

Ліцензія на провадження позашкільної освіти – обмежує доступ до послуг та створює витрати для закладів. Економія може сягнути 13,6 млн грн.

Свідоцтво національного фільму – формальна вимога без значного впливу на розвиток галузі. Економія: 0,3 млн грн.

Дозвіл на зайняття народною медициною (цілительством) – неефективний інструмент через відсутність стандартів. Ефективніше має бути персональна відповідальність за шкоду. Економія складе 0,1 млн грн.

Обов’язкове страхування зерна на зберіганні – зайве зобов'язання, яке варто зробити добровільним. Економія – 0,3 млн грн.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів під час засідання 8 квітня скасував понад 200 інструментів державного регулювання у межах реформи дерегуляції.