Бюджет отримав понад 1 мільярд гривень від управління Сахалінським родовищем, – АРМА

До державного бюджету України вже надійшло понад 1,07 млрд грн від управління активами Сахалінського газового родовища в Харківській області.

Про це йдеться в повідомленні Національного агентства з розшуку та менеджменту активів.

Йдеться про арештовані корпоративні права у статутному капіталі ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", що передані в управління "Укрнафті" відповідно до договору, укладеного АРМА, умови якого передбачають перерахування 90% прибутку до державного бюджету.

В АРМА зазначили, що такі надходження до бюджету вдалося забезпечити завдяки ініційованій Агентством передачі в управління ПАТ "Укрнафта" решти 7 акцій акціонерів на підставі додаткового розпорядження уряду. Саме це дало можливість ПАТ "Укрнафта" оперативно провести збори акціонерів та ухвалити необхідні рішення для перерозподілу дивідендів та сплати в держбюджет.

"У серпні 2024 року "Укрнафтобуріння" відновило роботу на Сахалінському родовищі (Харківська область). Чистий прибуток компанії за 2024 рік складає 1,19 млрд грн. Сьогодні до державного бюджету сплачено 1,07 млрд грн – 90% від чистого прибутку. Підприємство продовжує видобуток природного газу, що критично необхідний країні", – сказав в.о. директора "Укрнафти" Юрій Ткачук.

Як повідомлялося, 6 серпня 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд дозволив компанії "Укрнафтобуріння" відновити видобуток газу на Сахалінському родовищі.

На виконання рішення суду Державна служба геології та надр оприлюднила наказ про втрату чинності свого попереднього наказу, яким було анульовано спецдозвіл компанії на видобуток газу. Відтак, "Укрнафтобуріння" починає відновалювати роботу.

Нагадаємо, на початку травня 2023 року суд арештував та передав в управління АРМА корпоративні права вказаних чотирьох підприємств – ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сіріус – 1", ТОВ "Сахалінське" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" – в межах розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу, що на Харківщині. Кабмін вирішив передати арештовані активи в управління "Укрнафті".

Однак рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду спецдозвіл підприємства на користування надрами було анульовано, а Верховний суд відмовив у касаційному оскарженні цього рішення. Однак "Укрнафтобуріння" подало новий позов про перегляд рішення цих судів за нововиявленими обставинами.

За оцінками менеджменту "Укрнафтобуріння", анулювання спецдозволу призвело до зупинки видобутку природного газу з грудня 2023 року, внаслідок цього держава щорічно втрачатиме майже 500 млн кубометрів газу та близько 10 млрд грн податків та дивідендів.

ПрАТ "Укрнафтобуріння" пов'язане з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Компанія входила до пелеріку найприбутковіших компаній України. Хоча, попри рекордно високі ціни на газ, вона зменшила чистий прибуток з 5,65 млрд грн у 2021 році – до 3,77 млрд грн у 2022 році.

Сам Віталій Хомутиннік заявляв, що його інвестиційний фонд Cascade Investment Fund продав усі акції газовидобувної компанії "Укрнафтобуріння" до їх арешту і передачі в управління держави.