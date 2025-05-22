Міністри за сумісництвом: "Слуги народу" хочуть дозволити депутатам обіймати посади у Кабміні
Предстваники "монобільшості" пропонують дозволити народним депутатам суміщати роботу у парламенті та у Кабінеті Міністрів.
Відповідний законопроєкт №13304 у Верховній Раді зареєстрували низка народних депутатів від "Слуги народу" – Галина Третьякова, Віталій Безгін, Андрій Клочко, Ігор Васильєв, Олег Бондаренко, Максим Павлюк та Олександр Федієнко, повідомляється на сайті парламенту.
У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що чинна редакція закону "Про статус народного депутата України" враховує правову позицію Конституційного Суду України, викладену у рішенні від 2002 року, відповідно до якої поєднання депутатського мандата із зайняттям посад у виконавчій владі, зокрема в Кабінеті Міністрів, визнавалося таким, що суперечить принципу поділу влади.
"Разом із тим, чинна Конституція України прямо не забороняє народному депутату України входити до складу Кабінету Міністрів, а сама правова позиція Конституційного Суду була сформована за обставин і політичного устрою, що істотно відрізняються від нинішніх умов", – вважають автори законопроєкту.
Відтак, вони пропонують розширити перелік дозволених видів діяльності народних депутатів, дозволивши їм обіймати посади прем’єр-міністра, першого віцеперм’єр-міністра, віцепрем’єр-міністра, міністра, першого заступника та заступника міністра.
На думку авторів законопроєкту, це не суперечитиме Конституції, "узгоджується з доктриною поділу влади та принципом політичної відповідальності, а також враховує європейські демократичні практики".
Як повідомлялося, раніше депутати із фракції "Слуга народу" ініціювали законопроєкт, який передбачає обмеження доступ до державних реєстрів речових прав на нерухоме майно та земельного кадастру під виглядом "підвищення безпеки діяльності оборонних підприємств".
У своєму висновку до законопроєкту Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернула увагу на те,таким чином пропонується обмежити доступ до відомостей про місцезнаходження усіх об’єктів нерухомого майна, а не лише об’єктів, які повязані із сферою національної безпеки та оборони. Аналогічним чином також пропонується обмежити доступ до даних Державного земельного кадастру.
Журналісти-розслідувачі зауважували, що ухвалення законопроєкту у запропонованій редакції унеможливить розслідування про приховане майно високопосадовців.
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понятно.....
але концептуально це безграмотно.
коли в европі королі задля збереження статків та титулів почали женитися та робити дітей з рідними сестрами почали народжуватися виродки, хворі та каліки, найвідоміший випадок син російського царя, якого ростріляли.
не можна займатися інцестом, не можна депутату йти у виконавчу владу не завершуючи законодавчу.
хто ж захоче з третьяковою мати дітей?
це, вже, збочене збочення! навіть, за великі гроші.
зеленський нічого не винайшов, він тільки сів на готове.
але народ це влаштовує.
я так думаю бо на кожних виборах народ голосує не за себе, за народ а за чергового ставленика багатіїв.
і я розумію багатіїв та вітаю - їхня ставка виграє вже 34 роки.
я не розумію людей.
чому ми постійно голосуємо за багатих щоб багаті вирішували через владу свої інтереси а наші інтереси, інтереси простих людей люди під вибори забувають.
ну як так - наші інтереси на гаслах а інтереси багатих на законах на їхню користь....
ми що, тупі і не бачимо що голосуючи за багатого він буде інтереси багатих вирішувати а не наші...
про керування арахамії це така ж байка як висадка марсіян під крижополем.
думаю, варто вам почати повертатися на нашу планету, тут ще багато цікавого, повірте.))
тобто, у цих кончених зелених дегенератів, навіть є обґрунтування, цій відвертій маячні!
ну, а чого? невже вони гірші на свого зе!куміра? той насрав на конституцію, і ці. і підтерлися.
Да в ЄС *******, коли про таке ноухау ЗЕлених почують.
Всіх треба пристроїти . Щоб "кінець епохи бідності", діткам хочеться побогатому
І реєструють законопроект самі гидотні депутати : Галина Третьякова, Віталій Безгін, Андрій Клочко, Ігор Васильєв, Олег Бондаренко, Максим Павлюк та Олександр Федієнко . Неправільні діти , закон про дрова під час війни це їх законотворчість, мільйонні статки у матері, український
прокурор який виграє міліони в лотерею, та на них пробу немає де ставити.
Цей законопроект є посяганням на державний устрій і Конституцію України . Слуги вірішили змінити Конституцію.
думал зеленых больше волнует оставаться депутатишкой сидя в тюрьме.