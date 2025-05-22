Міністри за сумісництвом: "Слуги народу" хочуть дозволити депутатам обіймати посади у Кабміні

Предстваники "монобільшості" пропонують дозволити народним депутатам суміщати роботу у парламенті та у Кабінеті Міністрів.

Відповідний законопроєкт №13304 у Верховній Раді зареєстрували низка народних депутатів від "Слуги народу" – Галина Третьякова, Віталій Безгін, Андрій Клочко, Ігор Васильєв, Олег Бондаренко, Максим Павлюк та Олександр Федієнко, повідомляється на сайті парламенту.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що чинна редакція закону "Про статус народного депутата України" враховує правову позицію Конституційного Суду України, викладену у рішенні від 2002 року, відповідно до якої поєднання депутатського мандата із зайняттям посад у виконавчій владі, зокрема в Кабінеті Міністрів, визнавалося таким, що суперечить принципу поділу влади.

"Разом із тим, чинна Конституція України прямо не забороняє народному депутату України входити до складу Кабінету Міністрів, а сама правова позиція Конституційного Суду була сформована за обставин і політичного устрою, що істотно відрізняються від нинішніх умов", – вважають автори законопроєкту.

Відтак, вони пропонують розширити перелік дозволених видів діяльності народних депутатів, дозволивши їм обіймати посади прем’єр-міністра, першого віцеперм’єр-міністра, віцепрем’єр-міністра, міністра, першого заступника та заступника міністра.

На думку авторів законопроєкту, це не суперечитиме Конституції, "узгоджується з доктриною поділу влади та принципом політичної відповідальності, а також враховує європейські демократичні практики".

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Як повідомлялося, раніше депутати із фракції "Слуга народу" ініціювали законопроєкт, який передбачає обмеження доступ до державних реєстрів речових прав на нерухоме майно та земельного кадастру під виглядом "підвищення безпеки діяльності оборонних підприємств".

У своєму висновку до законопроєкту Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернула увагу на те,таким чином пропонується обмежити доступ до відомостей про місцезнаходження усіх об’єктів нерухомого майна, а не лише об’єктів, які повязані із сферою національної безпеки та оборони. Аналогічним чином також пропонується обмежити доступ до даних Державного земельного кадастру.

Журналісти-розслідувачі зауважували, що ухвалення законопроєкту у запропонованій редакції унеможливить розслідування про приховане майно високопосадовців.