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Новини
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Міністри за сумісництвом: "Слуги народу" хочуть дозволити депутатам обіймати посади у Кабміні

Предстваники "монобільшості" пропонують дозволити народним депутатам суміщати роботу у парламенті та у Кабінеті Міністрів.

Відповідний законопроєкт №13304 у Верховній Раді зареєстрували низка народних депутатів від "Слуги народу" – Галина Третьякова, Віталій Безгін, Андрій Клочко, Ігор Васильєв, Олег Бондаренко, Максим Павлюк та Олександр Федієнко, повідомляється на сайті парламенту.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що чинна редакція закону "Про статус народного депутата України" враховує правову позицію Конституційного Суду України, викладену у рішенні від 2002 року, відповідно до якої поєднання депутатського мандата із зайняттям посад у виконавчій владі, зокрема в Кабінеті Міністрів, визнавалося таким, що суперечить принципу поділу влади.

"Разом із тим, чинна Конституція України прямо не забороняє народному депутату України входити до складу Кабінету Міністрів, а сама правова позиція Конституційного Суду була сформована за обставин і політичного устрою, що істотно відрізняються від нинішніх умов", – вважають автори законопроєкту.

Відтак, вони пропонують розширити перелік дозволених видів діяльності народних депутатів, дозволивши їм обіймати посади прем’єр-міністра, першого віцеперм’єр-міністра, віцепрем’єр-міністра, міністра, першого заступника та заступника міністра.

На думку авторів законопроєкту, це не суперечитиме Конституції, "узгоджується з доктриною поділу влади та принципом політичної відповідальності, а також враховує європейські демократичні практики".

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Як повідомлялося, раніше депутати із фракції "Слуга народу" ініціювали законопроєкт, який передбачає обмеження доступ до державних реєстрів речових прав на нерухоме майно та земельного кадастру під виглядом "підвищення безпеки діяльності оборонних підприємств".

У своєму висновку до законопроєкту Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернула увагу на те,таким чином пропонується обмежити доступ до відомостей про місцезнаходження усіх об’єктів нерухомого майна, а не лише об’єктів, які повязані із сферою національної безпеки та оборони. Аналогічним чином також пропонується обмежити доступ до даних Державного земельного кадастру.

Журналісти-розслідувачі зауважували, що ухвалення законопроєкту у запропонованій редакції унеможливить розслідування про приховане майно високопосадовців.

Автор: 

ВР (2889) законопроєкт (1683) парламент (1959) Слуга народу (188)


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Топ коментарі
+18
концептуально це безграмотно, гілки влади не повинні перетинатися, а це дві різні гілки влади і задля уникнення узурпації влади вони повинні бути незалежними одна від одної.
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22.05.2025 18:07
+15
А "слуги народу" не хочуть дозволити вішати міністрів і самих себе, депутатів, не лише на каштанах, а й на березах та осиках?
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22.05.2025 18:13
+12
Ось таки вони ненажерливі ЗЕлені тварюки.
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22.05.2025 18:06
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Ось таки вони ненажерливі ЗЕлені тварюки.
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22.05.2025 18:06 Відповісти
концептуально це безграмотно, гілки влади не повинні перетинатися, а це дві різні гілки влади і задля уникнення узурпації влади вони повинні бути незалежними одна від одної.
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22.05.2025 18:07 Відповісти
а, у них є ціла пояснювальна записка, що все можна!
понятно.....
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22.05.2025 18:12 Відповісти
теоретично це може бути виправданим, так.
але концептуально це безграмотно.
коли в европі королі задля збереження статків та титулів почали женитися та робити дітей з рідними сестрами почали народжуватися виродки, хворі та каліки, найвідоміший випадок син російського царя, якого ростріляли.
не можна займатися інцестом, не можна депутату йти у виконавчу владу не завершуючи законодавчу.
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22.05.2025 18:17 Відповісти
ви таке, як скажете!
хто ж захоче з третьяковою мати дітей?
це, вже, збочене збочення! навіть, за великі гроші.
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22.05.2025 18:19 Відповісти
всі 34 роки було ...нажратися і порулити....
зеленський нічого не винайшов, він тільки сів на готове.
але народ це влаштовує.
я так думаю бо на кожних виборах народ голосує не за себе, за народ а за чергового ставленика багатіїв.
і я розумію багатіїв та вітаю - їхня ставка виграє вже 34 роки.
я не розумію людей.
чому ми постійно голосуємо за багатих щоб багаті вирішували через владу свої інтереси а наші інтереси, інтереси простих людей люди під вибори забувають.
ну як так - наші інтереси на гаслах а інтереси багатих на законах на їхню користь....
ми що, тупі і не бачимо що голосуючи за багатого він буде інтереси багатих вирішувати а не наші...
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22.05.2025 19:36 Відповісти
На мій погляд не має системи яка контролює владу, тількі через вибори, а це замало і довго раз на 5 років. Ми можемо вибрати і начебто за народ і не олігарха і не із системи , а якщо контролю немає то вірогіднісь шахрайства є навіть у самого чесного, якого в природі немає,американьці кажуть довіряй але провіряй, у нас немає такої системи для перевірки в США - є довибри у конгресс і сенат 1 раз на 2 роки,у старій Европі традиції, у нас поки що із грязі да в кнзі як кажуть, по суті вони всі такі шарікови хто більш хто меньш, Нобілів як олігархів які піклувалися про себе, а своїх робітників навіть у росії немає і Менергеймів мало все більш шарікови із грязі да в князі, а вибираємо те що нам дають що всплило в ополонці - гівно. Самі розумієте помиють і все.
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22.05.2025 21:07 Відповісти
А владу вони вже і так узурпували в країні, а тепер все це хочуть через закон провести, і плювати їм на закони і Конституцію чо це не впихуєме, це -ж вже не вперше , таке враженя що в нас керує навіть не Татаров, якому закон що дишло,а невіглас Арахамія. Ім же головне не те що країни не буде, а те щоб нажратися і по рулити.
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22.05.2025 19:38 Відповісти
я бачу як керує зеленський.
про керування арахамії це така ж байка як висадка марсіян під крижополем.
думаю, варто вам почати повертатися на нашу планету, тут ще багато цікавого, повірте.))
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22.05.2025 19:41 Відповісти
Так зеленський керує, але і керує Татаров і такі як Арахамія, він вже без таких неможе. Які і вибори йому обіцяють порішати і майдан розігнати і закони приймати на плювавши на Конституцію по принципу а яка різнице- це вже невіглас Арахамія говорить такому ж невігласу президенту.
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22.05.2025 21:13 Відповісти
У пояснювальній записці

тобто, у цих кончених зелених дегенератів, навіть є обґрунтування, цій відвертій маячні!
ну, а чого? невже вони гірші на свого зе!куміра? той насрав на конституцію, і ці. і підтерлися.
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22.05.2025 18:10 Відповісти
Це щоб коли виженуть з кабміну повернутись до депутатського корита. Завбачливі!
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22.05.2025 18:10 Відповісти
А "слуги народу" не хочуть дозволити вішати міністрів і самих себе, депутатів, не лише на каштанах, а й на березах та осиках?
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22.05.2025 18:13 Відповісти
А що вже для внуків не хватає, подавитеся суки!
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22.05.2025 18:20 Відповісти
Пика не лусне?
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22.05.2025 18:25 Відповісти
Грошей бракує, а свинячих рил у владі багато - на всіх бабла не вистачає, тому біля корита починається самопожирання бидлоеліти з утворенням когорти багатоверстатників, як ще один крок до диктатури лайна та інтелектуальної деградації влади.
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22.05.2025 18:28 Відповісти
«Слуги» не бажають за сумісництвом піти на передову й зайняти посаду в окопі за сумісництвом?
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22.05.2025 18:31 Відповісти
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22.05.2025 18:33 Відповісти
Взагалі ******. Тобто ці дебіли про незалежні ланки влади навіть нічого не чули.
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22.05.2025 18:37 Відповісти
Ця «незалежна ланка» вже шостий рік голосує по команді із ОПи. А «незалежність» прокуратури та суддів може підтвердити будь який зе-радник, хоч той же Татаров.
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22.05.2025 19:44 Відповісти
Що ще залишилось у цій державі чого не сплюндрували "зелені упирі"?!
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22.05.2025 18:39 Відповісти
Це так вони в ЄС збираються ага.

Да в ЄС *******, коли про таке ноухау ЗЕлених почують.
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22.05.2025 18:39 Відповісти
А чому би ні, по приколу Стефанчук по сумісництву міністр мʼясо-молочної промисловості - круто ?
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22.05.2025 18:44 Відповісти
Це мабуть щоб не зменшувати фракцію у разі переходу в уряд.
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22.05.2025 19:01 Відповісти
вже замало 5-6 менеджерів?
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22.05.2025 19:12 Відповісти
Мабуть сім'ї ростуть - синочки, хахальки, родички, кумоньки, ескортниці та інші "прийомні донечкі"...
Всіх треба пристроїти . Щоб "кінець епохи бідності", діткам хочеться побогатому
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22.05.2025 21:33 Відповісти
А министры пойдут в ВСУ?!
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22.05.2025 19:34 Відповісти
Хай хоч одну роботу навчаться виконувати правильно. Роботящі ви наші.
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22.05.2025 20:55 Відповісти
У нас є 5-6 потужних менеджерів які все порішають і всим управляють.Один тільки Єрмак чого коштує.Ще депутатів за сумісництвом не хватає.З вас у Раді толку нема,а ви ще й у Каб
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22.05.2025 21:04 Відповісти
Якщо ви голограму зробили препезедентом, то не соромтесь - можете коня зробити депутатом а хряка прокурором. Вам личить
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22.05.2025 21:31 Відповісти
Це хотелки нашого президента і його ОПи. Змішувати законодавчу і виконавчу владу заборонено Конституцією України, яка чітко розділяє ці гілки влади. Але слуги читати не вміють . Як вони керують державою ?
І реєструють законопроект самі гидотні депутати : Галина Третьякова, Віталій Безгін, Андрій Клочко, Ігор Васильєв, Олег Бондаренко, Максим Павлюк та Олександр Федієнко . Неправільні діти , закон про дрова під час війни це їх законотворчість, мільйонні статки у матері, український
прокурор який виграє міліони в лотерею, та на них пробу немає де ставити.
Цей законопроект є посяганням на державний устрій і Конституцію України . Слуги вірішили змінити Конституцію.
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22.05.2025 22:10 Відповісти
Странно.
думал зеленых больше волнует оставаться депутатишкой сидя в тюрьме.
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22.05.2025 22:31 Відповісти
А посаду солдата-стрільця забороняє ? Бо якщо ні в мене є пропозиція 😂
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22.05.2025 23:30 Відповісти
Таке враження, що зелена шобла просто розраховує: не буде країни - і кінці у воду.
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23.05.2025 08:19 Відповісти
а в чому різниця між законодавчою владою та виконуючою?
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23.05.2025 09:33 Відповісти
В черговий раз хочуть підтертися Конституцією.
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23.05.2025 10:10 Відповісти

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