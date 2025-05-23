Збитки транспортного сектору України через війну перевищують $36 мільярдів, – Кулеба

Транспортний сектор України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни вже зазнав збитків на понад $36 млрд.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час Міжнародного транспортного форуму в Лейпцигу (Німеччина).

"Наша транспортна система переживає величезні виклики через війну проти України. Довгострокові потреби у відновлення транспорту вже складають $77 млрд, і кожного дня ця цифра лише зростає. Водночас завдяки підтримці міжнародних партнерів та солідарності з Україною ми можемо відновлювати, адаптуватись до нових реалій та забезпечувати інтеграцію транспортної системи до ЄС", – сказав Кулеба.

Він додав, що вартість наразі активних проєктів щодо відновлення транспорту та інфраструктури, які реалізуються за підтримки міжнародних фінансових інституцій, складає понад $1 млрд.

Як повідомлялося, в квітні Кабінет Міністрів схвалив постанову, якою передбачено виділення понад 1,28 млрд грн на завершення цього року 23 проєктів відбудови.

До того заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що за весь час військової агресії РФ з 2014 року завдані Україні збитки можуть досягати $1 трлн.