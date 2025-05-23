На Закарпатті під коліями провалилася земля: змінено рух поїздів. ФОТО

Через провал земної породи і просадку колії тимчасово перекрито рух на дільниці Ясіня-Вороненко у Закарпатській області.

Про це пізно ввечері 22 травня повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Уже зранку в компанії відзвітували, що роботи з відновлення ділянки розпочали відразу, проводилися всю ніч і триватимуть безупинно до повного відновлення інфраструктури.

"Ділянка є складною для укріплення ґрунту, тож тривалість робіт може збільшитися до 3 діб. Вся техніка та відповідні команди вже на місці", – йдеться у повідомленні.

Також "Укрзалізниця" попередила про зміни в маршрутах поїздів на 23 травня:

Поїзд №233 Київ – Рахів курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 5:21); поїзд №144 Рахів – Чернігів о 12:24 відправлятиметься з Яремче;

Поїзд №55 Київ – Рахів курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття о 6:48); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Микуличин о 18:48;

Поїзд №95 Київ – Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 8:45); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Вороненко о 21:08;

Поїзд №107 Київ – Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 9:46); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Вороненко о 13:50;

Поїзд №5 Запоріжжя – Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 10:04); зворотний рейс до Запоріжжя відправлятиметься також з Ворохти о 13:03;

Поїзд №25 Одеса – Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття об 11:35); зворотний рейс цього поїзда до Одеси відправлятиметься з Ворохти о 15:35;

Поїзд №357 Київ – Ясіня курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття об 11:58); зворотний рейс цього поїзда до Києва відправлятиметься з Микуличина о 15:27;

Поїзд №1 Харків – Ворохта курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 12:55); зворотний рейс до Харкова відправлятиметься з Яремче о 17:12;

Поїзд №143 Суми – Рахів курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 16:28). Рейс поїзда №234 Рахів – Київ відправлятиметься в цей день з Ворохти о 22:36.

Крім того, приміський поїзд №6441/6442 сполученням Коломия – Ділове буде обмежений до Делятина.

"Для пасажирів всіх поїздів далекого сполучення "Укрзалізниця" організує автобусні трансфери в обох напрямках з кінцевих станцій тимчасово скорочених маршрутів", – додали в УЗ.