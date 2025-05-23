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Новини
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На Закарпатті під коліями провалилася земля: змінено рух поїздів. ФОТО

На Закарпатті під коліями провалилася земля

Через провал земної породи і просадку колії тимчасово перекрито рух на дільниці Ясіня-Вороненко у Закарпатській області.

Про це пізно ввечері 22 травня повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Уже зранку в компанії відзвітували, що роботи з відновлення ділянки розпочали відразу, проводилися всю ніч і триватимуть безупинно до повного відновлення інфраструктури.

"Ділянка є складною для укріплення ґрунту, тож тривалість робіт може збільшитися до 3 діб. Вся техніка та відповідні команди вже на місці", – йдеться у повідомленні.

На Закарпатті під коліями провалилася земля

На Закарпатті під коліями провалилася земля

Також "Укрзалізниця" попередила про зміни в маршрутах поїздів на 23 травня:

  • Поїзд №233 Київ – Рахів курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 5:21); поїзд №144 Рахів – Чернігів о 12:24 відправлятиметься з Яремче;
  • Поїзд №55 Київ – Рахів курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття о 6:48); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Микуличин о 18:48;
  • Поїзд №95 Київ – Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 8:45); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Вороненко о 21:08;
  • Поїзд №107 Київ – Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 9:46); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Вороненко о 13:50;
  • Поїзд №5 Запоріжжя – Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 10:04); зворотний рейс до Запоріжжя відправлятиметься також з Ворохти о 13:03;
  • Поїзд №25 Одеса – Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття об 11:35); зворотний рейс цього поїзда до Одеси відправлятиметься з Ворохти о 15:35;
  • Поїзд №357 Київ – Ясіня курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття об 11:58); зворотний рейс цього поїзда до Києва відправлятиметься з Микуличина о 15:27;
  • Поїзд №1 Харків – Ворохта курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 12:55); зворотний рейс до Харкова відправлятиметься з Яремче о 17:12;
  • Поїзд №143 Суми – Рахів курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 16:28). Рейс поїзда №234 Рахів – Київ відправлятиметься в цей день з Ворохти о 22:36.

Крім того, приміський поїзд №6441/6442 сполученням Коломия – Ділове буде обмежений до Делятина.

"Для пасажирів всіх поїздів далекого сполучення "Укрзалізниця" організує автобусні трансфери в обох напрямках з кінцевих станцій тимчасово скорочених маршрутів", – додали в УЗ.

Автор: 

Укрзалізниця (4802) Закарпатська область (279)


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знищуйде далі ліси, тоді колії не проваляться їх просто змиє.
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23.05.2025 10:39 Відповісти
Недоторканість для Карпатських лісів ,а не для депутатів.
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23.05.2025 15:33 Відповісти
Ще треба перевірити, можливо там тунель для ухилянтів осипався.
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23.05.2025 19:14 Відповісти

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