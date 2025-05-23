OnlyFans можуть незабаром продати за $8 мільярдів, – ЗМІ

Власник OnlyFans Fenix International Ltd обговорює продаж компанії групі інвесторів при оцінці близько $8 млрд.

Про це пише Reuters з посиланням на три джерела, передає Forbes.

Групу очолює Forest Road Company, інвестиційна фірма із Лос-Анджелеса.

За словами співрозмовників видання, переговори ведуться, принаймні, з березня. Угода може бути досягнута протягом наступного тижня чи двох. Розглядається також можливість первинного публічного розміщення акцій.

За даними джерел та документів, поданих до Комісії з цінних паперів та бірж США, деякі керівники Forest Road входили до складу спеціалізованої компанії з поглинання, яка вела переговори про виведення OnlyFans на біржу в 2022 році.

Джерела повідомили, що Fenix International Ltd також веде переговори з іншими потенційними покупцями. За останні місяці лондонська компанія привернула увагу кількох претендентів.

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OnlyFans був заснований у 2016 році британським підприємцем Тімом Стоклі. Через два роки платформу придбав Леонід Радвінський, ветеран індустрії розваг для дорослих та інтернет-підприємець, який володів сайтом вебкамер для дорослих MyFreeCams.



Радвінський народився в Одесі, наразі живе у Флориді. Бізнесмен майже ніколи не дає інтерв’ю, а на його особистому вебсайті його описують як "досвідченого архітектора компанії, інвестора-янгола, філантропа та прихильника програмного забезпечення з відкритим кодом".