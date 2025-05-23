Фонд гарантування виставив на торги сотні ювелірних прикрас "Промінвестбанку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив аукціон з продажу активів ПАТ "Промінвестбанк". На продаж виставлено ювелірні вироби.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Торги відбудуться 29 травня у системі "Прозорро.Продажі".

До складу лоту включено 1730 ювелірних виробів – срібні сережки та каблучки 925 проби. Частина прикрас – оздоблені ювелірним камінням. Початкова ціна лоту – 993 059 грн.

Участь в онлайн-аукціоні можуть взяти усі охочі – як юридичні, так і фізичні особи, крім РФ або осіб, пов’язаних з державою-агресором.

Аукціон пройде за англійською моделлю, яка передбачає три раунди з підвищення ціни.

Кошти, отримані від продажу, будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами банку.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного російського вторгнення 25 лютого Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".