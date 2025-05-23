Уряд змінив правила продажу об’єктів малої приватизації

Кабінет Міністрів затвердив зміни у правилах продажу об’єктів малої приватизації.

Про це повідомили постійний представник уряду у ВР Тарас Мельничук та нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Раніше державне майно можна було продавати на аукціонах із поетапним зниженням ціни – аж до 99%, через це об’єкти йшли майже за безцінь.

Тепер уряд обмежив зниження стартової ціни на першому аукціоні – не більше ніж на 50%. Уже на повторному аукціоні правило 99% залишається.

Очікується, що лише від продажу 11 об’єктів бюджет може отримати щонайменше 234 млн грн.

За словами Мельничука, відповідні зміни внесли до постанови Кабміну від 10 травня 2018 року №432 "Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу".

Як повідомлялося, лише за два місяці 2025 року Фонд державного майна продав на приватизаційних аукціонах 46 об'єктів державної власності.