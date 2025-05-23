У Данії підвищили пенсійний вік до 70 років. Це найвищий показник у Європі

Парламент Данії ухвалив закон, який підвищує пенсійний вік до 70 років. Це найвищий показник у Європі.

Як пише BBC, за ухвалення закону проголосував 81 депутат, проти висловився 21 законодавець, передає Укрінформ.

Документ передбачає, що до 2040 року пенсійний вік у Данії сягне 70 років. У цьому віці виходитимуть на пенсію всі, хто народився після 31 грудня 1970 року.

Із 2006 року Данія прив’язала офіційний пенсійний вік до очікуваної тривалості життя та переглядала його що п’ять років. Наразі він становить 67 років, у 2030 році зросте до 68, у 2035-му – до 69.

За останні кілька тижнів у Копенгагені пройшли акції протесту за підтримки профспілок проти підвищення пенсійного віку.

Останніми роками у багатьох європейських країнах підвищили пенсійний вік, щоб відобразити довшу очікувану тривалість життя та подолати дефіцит бюджету.

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Зокрема, жителі Швеції можуть претендувати на пенсію найраніше з 63 років.

Стандартний пенсійний вік в Італії становить 67 років, хоча, як і в Данії, він підлягає коригуванню на основі оцінок очікуваної тривалості життя та може збільшитися в 2026 році.

У Великій Британії люди, які народилися у період з 6 жовтня 1954 року до 5 квітня 1960 року, виходять на пенсію у віці 66 років. Для тих, хто народився пізніше, пенсійний вік буде поступово збільшуватися.

Водночас минулого року у Міністерстві соціальної політики заявили, що В Україні не планують збільшувати пенсійний вік, навіть з огляду на скорочення трудового населення.