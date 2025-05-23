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Новини
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У Данії підвищили пенсійний вік до 70 років. Це найвищий показник у Європі

У Данії підвищили пенсійний вік до 70 років. Це найвищий показник у Європі

Парламент Данії ухвалив закон, який підвищує пенсійний вік до 70 років. Це найвищий показник у Європі.

Як пише BBC, за ухвалення закону проголосував 81 депутат, проти висловився 21 законодавець, передає Укрінформ.

Документ передбачає, що до 2040 року пенсійний вік у Данії сягне 70 років. У цьому віці виходитимуть на пенсію всі, хто народився після 31 грудня 1970 року.

Із 2006 року Данія прив’язала офіційний пенсійний вік до очікуваної тривалості життя та переглядала його що п’ять років. Наразі він становить 67 років, у 2030 році зросте до 68, у 2035-му – до 69.

За останні кілька тижнів у Копенгагені пройшли акції протесту за підтримки профспілок проти підвищення пенсійного віку.

Останніми роками у багатьох європейських країнах підвищили пенсійний вік, щоб відобразити довшу очікувану тривалість життя та подолати дефіцит бюджету.

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Зокрема, жителі Швеції можуть претендувати на пенсію найраніше з 63 років.

Стандартний пенсійний вік в Італії становить 67 років, хоча, як і в Данії, він підлягає коригуванню на основі оцінок очікуваної тривалості життя та може збільшитися в 2026 році.

У Великій Британії люди, які народилися у період з 6 жовтня 1954 року до 5 квітня 1960 року, виходять на пенсію у віці 66 років. Для тих, хто народився пізніше, пенсійний вік буде поступово збільшуватися.

Водночас минулого року у Міністерстві соціальної політики заявили, що В Україні не планують збільшувати пенсійний вік, навіть з огляду на скорочення трудового населення.

Автор: 

Данія (242) пенсійний вік (85) пенсія (692)


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Топ коментарі
+12
Це вам не прогресивна Україна, з 30-річними прокурорами-пенсіонерами) А геть відстала Данія.
Пишайтесь!
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23.05.2025 14:12
+10
доживи до 60 -и піди працювати підсобним, наприклад ящики тягати в супермаркетах чи на складах, багато натягаєш?
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23.05.2025 14:50
+7
Мабуть у Данії і живуть довше та заможніше ніж в Україні.
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23.05.2025 14:25
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Зараз і наші депутати-реформатори на замітку візьмуть, заодно і питання дефіциту пенсійного фонду знімуть.
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23.05.2025 14:12 Відповісти
Китай, наше Всьо! Только депутаты с пенсией, остальные живут по Азирову! Садят капусту и не скиглят!
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23.05.2025 14:14 Відповісти
наші роботодавці вже після 45-50 на роботу не беруть, де працевлаштувати 60++???
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23.05.2025 14:35 Відповісти
можна легко наприклад охоронцем або підсобним робочим. але краще поїхати за кордон після 60
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23.05.2025 14:44 Відповісти
доживи до 60 -и піди працювати підсобним, наприклад ящики тягати в супермаркетах чи на складах, багато натягаєш?
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23.05.2025 14:50 Відповісти
мені наразі 59. не треба плутатм підсобний робочий з вантажником на складах. підсобний то наприклад на демонтажі або будівництві принеси-подай
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23.05.2025 14:55 Відповісти
я радий за тебе але у нас більшість людей під 60 мають вже купи хронічних болячок опорно-рухової системи що не дасть змоги працювати на вказаних тобою роботах
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23.05.2025 14:57 Відповісти
не треба за мене радіти. У мене в 2020 році на об'єкті в бригаді було двоє. Одному 65 років, який ледве пересувався. Другий 35 років, який з дитинства кульгає. Вони обоє відмовлялись виконувати легку роботу і працювали як інші. було б бажання!
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23.05.2025 15:02 Відповісти
на тому і зійшлись, нехай буде по твоєму а то ще почнеш зараз особисті образи як багато хто. Закінчили
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23.05.2025 15:06 Відповісти
ми в іншій ланці спілкуємось за війну та вік. В 60 років можна працювати охоронцем, наразі повно вільних місць. На будівництві підсобником, з власного досвіду. В 60 років можна виїхати в Європу і там беруть на роботу до 70 років включно. І розуміючи що людина похилого віку не може носити тяжке дають таку роботу аби ввечері людина не впала, а з ранку була на роботі.
Знову ж таки з власного досвіду. Я до великої війни працював в Скандинавських країнах. На будівництві. І не тільки.
А наразі поки в Україні війна для людей 60+ навіть допомога фінансова в будь який країні Європи та Допомога в пошуках роботи. Такого Ніколи не було і до Українців ставлення було так собі
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23.05.2025 15:18 Відповісти
"Було двоє..." Вони ще живі?
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23.05.2025 15:38 Відповісти
Якщо підсобник у прораба то можна і в 60 ++ . А якщо підсобник у муляра то він довго не протягне . На 2-3 муляра 1 підсобник .
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23.05.2025 16:07 Відповісти
якщо у 2-3 мулярів то і молодий довго не протягне. я пишу з власного досвіду бо наразі 59 років і можу працювати підсобником, різноробом.
То ти пишеш зі стелі, а я з особистої практики
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23.05.2025 17:59 Відповісти
Старий , який з тебе підсобник ? Так ото , доходяга .
А я тобі можу багато з власного досвіду написати .
Але скажу одне , якщо ти все життя нікуя неробив , а пішов на стройку перед пенсією аби заробити більшу пенсію то так . А якби ти з молоду на стройці робив то хіба що сторожом собак би годував . Пахарь блін😀😀😀
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23.05.2025 20:07 Відповісти
"""....пішов на будівництво перед пенсією аби заробити більшу пенсію то так....""" - ти з дубу рухнув паря. Яка підвищена пенсія після будівництва??? Я іноді 2-3 рази на тиждень хожу на підробіток різноробом, іноді не хожу. І суджу зі своєї голови та сил.
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25.05.2025 13:33 Відповісти
То так і кажи що підхалтурюєш потроху . А то *********** тут . Трудяга . "З дубу я не рухнув " на відміну від тебе . Я з молодих років , після армії пішов на стройку . Пройшов від підсобника до бригадіра каменщиків . Знаєш скільки таких як ти перебачив ? Бачив навіть бившого голову колгоспу , в подсобніках . А управляющий відділком колгоспу з Вінничини казав спершись на лопату - я все знаю тільки ніфіга не можу.
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26.05.2025 00:03 Відповісти
Ще пару років війни такої інтенсивності, і за людину битимуться незалежно від її віку.
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23.05.2025 14:56 Відповісти
За кордоном є роботи для людей передпенсійного віку; робочий день скорочений. Наші роботодавці хотять, щоб працювали до 12 годин на день. Закони є?
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23.05.2025 15:33 Відповісти
Це вам не прогресивна Україна, з 30-річними прокурорами-пенсіонерами) А геть відстала Данія.
Пишайтесь!
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23.05.2025 14:12 Відповісти
Навіщо ви нашім баранам показуєте приклад (ворота), а що роблят барани бачучи нові ворота??
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23.05.2025 14:13 Відповісти
Государственные рабы должны платить налоги до конца своих дней. А правительства перераспределят себе карманы, своим чинушам и своим силовикам.
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23.05.2025 14:13 Відповісти
Когда рабы, все таки выйдут на пенсию, ее нужно откуда то брать, чтобы им выплачивать. Ну четырехдневная, рабочая неделя, это все таки, лайт вариант рабства. Нам бы такой
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23.05.2025 14:27 Відповісти
Раби самі собі "правітєльство" обрали,мазохісти хренові
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23.05.2025 14:35 Відповісти
...і понизили робочий час. Зараз він складає 5 годин на добу, або 4 дні на тиждень
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23.05.2025 14:24 Відповісти
Ось! Так можна жити
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23.05.2025 14:28 Відповісти
Мабуть у Данії і живуть довше та заможніше ніж в Україні.
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23.05.2025 14:25 Відповісти
Чекаємо на заяви 30-річних експертинь з Мінсоцполітики про те що Україна має також підвищити, бо в Європі так. Але порівнювати розмір пенсії, якість життя і рівень праці виявиться не на часі.
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23.05.2025 14:25 Відповісти
А для оцього всього реформи потрібні.Але реформи нахер не потрібні ні владі ні українцям
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23.05.2025 14:34 Відповісти
Головне щоб гетьманцев не побачив цієї новини
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23.05.2025 14:33 Відповісти
наші реформатори можуть вік мобілізації підвищити до 70-и, вже деякі придурковаті "слуги" обрані 73-х відсотковими баранами протягували кілька разів законопроекти...
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23.05.2025 14:37 Відповісти
з 50 до 60 років підняв мобілізаційний вік не Зеленський, це було до нього. не 73%! 30%! 43% це ті хто в першому турі віддали голоси за своїх кандидатів, а в другому турі знову проти того хто сам не мобілізувався в свої 59 та дітей призовного віку сховав. А ти 18 відсотковий підеш за нього і за його дітей воювати
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23.05.2025 14:49 Відповісти
так Зеленських замість виправити цю дурість підняв нижню планку з 27-и. То ще більший абсурд який ми будем відхаркувати
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23.05.2025 14:53 Відповісти
я в 18 років потрапив в учебку, а в 18 з гаком був вже на війні. І воював півтора року. Приклад тобі на собі: в 19-20 років зі зброєю, БК, наплічником, який вище голови в якому гранати, набої розсипом, їжа, одяг, спальник та інше. Рейд, іноді бігом на декілька тижнів по горам, де під ногами каміння, іноді пісок. Ще треба воювати. В мої 59 я не підніму вже цей наплічник і "провоювати" зможу півдня. А потім впаду бо треба буде відпочинок не менше чим півдня.
Так кому краще воювати? Діду в 59? Чи молодику в 20 років?
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23.05.2025 14:59 Відповісти
я ж не пишу що 60-и річні повинні воювати. Це українське дебільне ноу-хау, ніде в світі цього немає.
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23.05.2025 15:04 Відповісти
це "Ноу хау" зробив той про якого я написав. Його попереджали офіційно лікарі, що НЕ можна мобілізовувати людей старше 55 років але він НЕ послухав. Він вирішив що він цар і бог. Аби він пішов в свої роки на війну разом з синами та показав приклад то була б інша справа.
Диктатори Гітлер та Мілошевіч мобілізовували в свої загарбницькі армії до 45 років. Диктатор Сталін в 1941 році мобілізовував до 45 років. А після 1942 вже до 55 бо було багато полонених та загиблих. І до кінця війни де підняв мобілізаційний вік. В будь якому війську служить молодь, а у нас вирішили позбутись дідів аби пенсію не платити. Аби одразу почали мобілізовувати з 20 років і до максимум 50 то на фронті було б все зовсім по іншому
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23.05.2025 15:11 Відповісти
за поганого баригі після 50 було лише добровільно, як зараз служки пропонують після 60-ти, це так до слова.
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23.05.2025 16:17 Відповісти
Хто тобі таке нарозказував?
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23.05.2025 16:34 Відповісти
в АТО ООС після 50 йшли тільки добровільно, те що когось найобували і він сам підписував документи суті не змінює.
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23.05.2025 16:39 Відповісти
Та завідкіля ти таке взяв??? Гребли, аж гай шумів.
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23.05.2025 16:41 Відповісти
гребли, я ж написав чому.
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23.05.2025 17:14 Відповісти
так і зараз після 60 можна. До 63. При Бажанні. ПРОПОНУЮТЬ! Ключове слово! А в 2014 ПРОПОНУВАЛИ не піднімати, лікарі Надали Висновки чому НЕ можна після 55 років. Але ж підписав. Підписав і НЕ пішов до війська!
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23.05.2025 17:54 Відповісти
У європах є і неповні пенсії. Крім того, тривалість перебування у статусі безробітного необмежена в часі. (long term unemployment benefits).
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23.05.2025 14:47 Відповісти
Навіщо нам ця новина???????? В нас чоловіки до цього "пенсійного віку" не доживають середньо статистично
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23.05.2025 14:59 Відповісти
Данія про зміни у вирахуванні пенсійного віку повідомляє за 15 років. Щоб громадяни підготувались до 2040 року. В нас усі реформи розробляються майже таємно. Оголошуються раптом. До того ж з урахуванням реалій сьогодення, здається у далекому 2040 році пенсія буде тільки у депутатів, прокурорів та суддів. Тому пересічним громадянам можна не хвилюватися
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23.05.2025 15:16 Відповісти
При царі пенсії отримували лише чиновники і деякі військові. Після 1917 року влада стала більш справедливою.
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23.05.2025 15:47 Відповісти
це такий натяк що у нас мало і потрібно трихи ще підняти ? ну щоб було як в Європі.
а то суддям та прокурорам інвалідам 40ка річним не вистачає грошей у пенсфонді.
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23.05.2025 16:15 Відповісти
Прочитай уважно оці 2 абзаци:
"За останні кілька тижнів у Копенгагені пройшли акції протесту за підтримки профспілок проти підвищення пенсійного віку.
Останніми роками у багатьох європейських країнах підвищили пенсійний вік, щоб відобразити довшу очікувану тривалість життя та подолати дефіцит бюджету."

Це натяк на те, що в демократичній Європі владі похрін на протести і думку народу. І на те, що не все там так райдужно в економіці.
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23.05.2025 16:38 Відповісти
а тепер почитай в гуголі тривалість життя по країнам європи та рівень пенсійного забезпечення.
ось ти живеш у британії, там пенсійний вік наче 65, але страхового стажу достатньо всього 15 років...
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23.05.2025 16:40 Відповісти
До чого тут сраховий стаж, якщо все одно до 65 треба працювати, ніхто тобі раніше пенсії не дасть? І ще раз прочитай уважно кінець абзаца: "та подолати дефіцит бюджету." Розумієш, що таке дефіцит? Правильно, в багатій Європі платити пенсії НІЧИМ.
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23.05.2025 16:47 Відповісти
так там піднімають вік бо люди дуже довго живуть і відповідно довше отримують пенсію.
у нас же пенсійний вік +- збігається з середньою тривалістю життя, от і вся різниця.
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23.05.2025 17:12 Відповісти
у також для цих цілей підняли до 65, а зараз ще піднімуть до 70, ну щоб як у європці було.
тільки є один нюанс, більшість українців до цієї пенсії тупо не доживе.
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23.05.2025 18:04 Відповісти
Так і в Європі доживають далеко не всі. Але що ж поробиш? Нема чим виплачувати пенсії...
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23.05.2025 18:07 Відповісти
у данії середня тривалість життя чоловіків 77 років у нас 66.5.
нема пенсії чим платити бо населення європи старіє, адже народжуваність тримається хіба на емігрантах, де ти в британії бачив родину англіків з 3+ дитиною ?
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23.05.2025 18:18 Відповісти

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