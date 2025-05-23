У Данії підвищили пенсійний вік до 70 років. Це найвищий показник у Європі
Парламент Данії ухвалив закон, який підвищує пенсійний вік до 70 років. Це найвищий показник у Європі.
Як пише BBC, за ухвалення закону проголосував 81 депутат, проти висловився 21 законодавець, передає Укрінформ.
Документ передбачає, що до 2040 року пенсійний вік у Данії сягне 70 років. У цьому віці виходитимуть на пенсію всі, хто народився після 31 грудня 1970 року.
Із 2006 року Данія прив’язала офіційний пенсійний вік до очікуваної тривалості життя та переглядала його що п’ять років. Наразі він становить 67 років, у 2030 році зросте до 68, у 2035-му – до 69.
За останні кілька тижнів у Копенгагені пройшли акції протесту за підтримки профспілок проти підвищення пенсійного віку.
Останніми роками у багатьох європейських країнах підвищили пенсійний вік, щоб відобразити довшу очікувану тривалість життя та подолати дефіцит бюджету.
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Зокрема, жителі Швеції можуть претендувати на пенсію найраніше з 63 років.
Стандартний пенсійний вік в Італії становить 67 років, хоча, як і в Данії, він підлягає коригуванню на основі оцінок очікуваної тривалості життя та може збільшитися в 2026 році.
У Великій Британії люди, які народилися у період з 6 жовтня 1954 року до 5 квітня 1960 року, виходять на пенсію у віці 66 років. Для тих, хто народився пізніше, пенсійний вік буде поступово збільшуватися.
Водночас минулого року у Міністерстві соціальної політики заявили, що В Україні не планують збільшувати пенсійний вік, навіть з огляду на скорочення трудового населення.
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Знову ж таки з власного досвіду. Я до великої війни працював в Скандинавських країнах. На будівництві. І не тільки.
А наразі поки в Україні війна для людей 60+ навіть допомога фінансова в будь який країні Європи та Допомога в пошуках роботи. Такого Ніколи не було і до Українців ставлення було так собі
То ти пишеш зі стелі, а я з особистої практики
А я тобі можу багато з власного досвіду написати .
Але скажу одне , якщо ти все життя нікуя неробив , а пішов на стройку перед пенсією аби заробити більшу пенсію то так . А якби ти з молоду на стройці робив то хіба що сторожом собак би годував . Пахарь блін😀😀😀
Пишайтесь!
Так кому краще воювати? Діду в 59? Чи молодику в 20 років?
Диктатори Гітлер та Мілошевіч мобілізовували в свої загарбницькі армії до 45 років. Диктатор Сталін в 1941 році мобілізовував до 45 років. А після 1942 вже до 55 бо було багато полонених та загиблих. І до кінця війни де підняв мобілізаційний вік. В будь якому війську служить молодь, а у нас вирішили позбутись дідів аби пенсію не платити. Аби одразу почали мобілізовувати з 20 років і до максимум 50 то на фронті було б все зовсім по іншому
а то суддям та прокурорам інвалідам 40ка річним не вистачає грошей у пенсфонді.
"За останні кілька тижнів у Копенгагені пройшли акції протесту за підтримки профспілок проти підвищення пенсійного віку.
Останніми роками у багатьох європейських країнах підвищили пенсійний вік, щоб відобразити довшу очікувану тривалість життя та подолати дефіцит бюджету."
Це натяк на те, що в демократичній Європі владі похрін на протести і думку народу. І на те, що не все там так райдужно в економіці.
ось ти живеш у британії, там пенсійний вік наче 65, але страхового стажу достатньо всього 15 років...
у нас же пенсійний вік +- збігається з середньою тривалістю життя, от і вся різниця.
тільки є один нюанс, більшість українців до цієї пенсії тупо не доживе.
нема пенсії чим платити бо населення європи старіє, адже народжуваність тримається хіба на емігрантах, де ти в британії бачив родину англіків з 3+ дитиною ?