Кабмін передав Фонду держмайна ще один НДІ "Укроборонпрому". Він виробляв обладнання для пошуку підводних човнів

Кабінет Міністрів передав єдиний майновий комплекс держпідприємств "Київський науково-дослідний інститут гідроприладів" з управління АТ "Українська оборонна промисловість" до сфери управління Фонду державного майна.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 23 травня, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

"Київський науково-дослідний інститут гідроприладів" був єдиним підприємством в Україні, яке займалося розробкою та виробництвом гідроакустичного обладнання для потреб військово-морських сил і авіації.

Зокрема, інститут розробляв обладнання для виявлення підводних човнів противника протичовновими літаками Бе-12, Іл-38 та Ту-142М радянського виробництва, а також протичовновими вертольотами Ка-27 та Ка-25. Крім того, інститут виробляв гідроакустичні системи для військових кораблів, призначені для виявлення підводних об'єктів, а також обладнання для акустичного моніторингу трубопроводів.

У 2019 році "Укроборонпром" повідомляв, що ЗСУ прийняли на озброєння розроблену "КНДІ Гідроприладів" радіогідроакустичну систему "Ятрань", яка призначена для виявлення ворожих кораблів та підводних човнів. Тоді повідомлялося, що фахівці "КНДІ гідроприладів" готують "Ятрань" до серійного виробництва, яке планувалося розгорнути у рамках державного оборонного замовлення.

Інституту належить комплекс будівель у Києві за адресою: вул. Дениса Монастирського (раніше мала назву Василя Сурікова), 3. Наразі принаймні у частині цих приміщень знаходиться офіс Національного антикорупційного бюро.

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Як повідомлялося, у листопаді 2024 року Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні єдиний майновий комплекс держпідприємства "Науково-дослідний інститут "Буран", який включає майже 2 тисячі квадратних метрів нерухомості у Печерському районі Києва.

З 1987 року НДІ "Буран" розробляв авіоніку для літаків цивільної та військово-транспортної авіації, у 2000-2010-х роках входив до складу концернів "Авіація України" (згодм - "Антонов") та "Укроборонпром".

У 2012 році НДІ "Буран" був включений до програми модернізації бойових літаків Су-24МР Збройних Сил України.

Проте у 2020 році Кабмін ухвалив рішення про передачу НДІ "Буран" зі складу концерну "Укроборонпром" Фонду державного майна України, оскільки він "втратив значення для обороноздатності країни".