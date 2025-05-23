Оператор російського нафтопроводу КТК відновив роботу найбільшої станції перекачування нафти. Українські дрони вивели її з ладу у лютому

"Каспійський трубопровідний консорціум", який керує системою нафтопроводів для експорту нафти із Казахстану через територію Росії, відновив роботу нафтоперекачувальної станції "Кропоткінська", яка була виведена з ладу після удару українських безпілотників 17 лютого.

Ремонт тривав майже три місяці, 23 травня станцію офіційно повернули до роботи, повідомили у пресслужбі КТК казахстанському інформагентству Іnformburo.kz.

Там уточнили, що наразі завершено всі будівельно-монтажні роботи: відновлено ключові вузли та системи управління. У лютому вона зазнала серйозних пошкоджень, постраждали трансформатори, газотурбінна установка, розподільний пристрій та кабельні естакади.

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Як повідомлялося, у ніч на 17 лютого дрони СБУ та ССО вдарили відразу по двох важливих підприємствах РФ, які обслуговують ВПК країни-агресора, – Ільському нафтопереробному заводі та нафтоперекачувальній станції "Кропоткінська".

НПС "Кропоткінська" розташована на Кубані і є найбільшою нафтоперекачувальною станцією КТК на території Росії, через удари дронів вона вийшла з ладу. Внаслідок цього транспортування казахстанської нафти з родовища Тенгіз до російського порту "Новоросійськ" довелося тимчасово перевести на аварійну схему. У "Транснєфті" попереджали, що обсяги прокачування казахстанської нафти можуть зменшитися на третину.

Консорціум КТК забезпечує транспортування понад 80% усієї казахстанської нафти, яка транзитом через Росію доставляється до морського терміналу КТК біля Новоросійська.

Акціонерами КТК є РФ (31%), Казахстан (20,75%), а також американські Chevron (15%) та ExxonMobil, а також інші приватні компанії.