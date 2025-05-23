Кабмін затвердив план дій для подолання кризових ситуацій на ринку нафтопродуктів

Кабінет Міністрів затвердив План дій для подолання кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів, відповідно до вимог закону "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів".

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 23 травня, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що затверджений План дій визначає:

механізми використання результатів моніторингу ринку нафти та нафтопродуктів, аналізу факторів, тенденцій, додаткових чинників, що впливають на стан забезпечення нафтою та нафтопродуктами споживачів України;

механізми розрахунку показників та індикаторів стану ринку нафти та нафтопродуктів для виявлення ознак виникнення кризової ситуації;

рівні кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів;

процедури прийняття рішень щодо запровадження і припинення дії кризової ситуації;

перелік завдань та дій учасників кризової ситуації для кожного рівня кризової ситуації тощо.

Крім того, рішенням уряду доповнено Порядок функціонування та ведення електронної системи репортингу завданнями, передбаченими Планом дій для подолання кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів в Україні.

Читайте також: Уряд затвердив порядок моніторингу якості нафтопродуктів

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон про створення резерву нафти та нафтопродуктів у листопаді 2023 року.

Він передбачає створення в Україні мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів відповідно до вимог Директиви Ради 2009/119/ЄС, що має забезпечити безперервне постачання нафти та нафтопродуктів на внутрішній ринок України у разі виникнення кризової ситуації. Вказана Директива передбачає створення рівня мінімальних запасів, що дорівнюють 90 добам середньодобового чистого імпорту або 61 добі середньодобового споживання, залежно від того, який з показників є вищим.

У січні 2025 року Міністерство енергетики визначило державну компанію "Оператор ринку" відповідальною за адміністрування електронної системи звітності щодо мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.