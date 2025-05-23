Нацполіція купила елітний бус Hyundai з мигалками у топовій комплектації за 2,7 мільйона

Державна установа "Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України" 21 травня за результатами тендеру замовило ТОВ "Едем-Авто" легковий автомобіль спеціалізованого призначення вартістю 2,71 млн грн.

За умовами угоди, до кінця липня замовник має отримати чорний повнопривідний спеціалізований легковий автомобіль СКС-HDST-ПС на базі мінівена Hyundai Staria 2025 року випуску в найвищій комплектації Top із додатковим пакетом опцій Bronze, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Позначення "СКС" у назві моделі вказує на виробника ТОВ "Спец-Ком-Сервіс". Однак з-поміж спецобладнання авто матиме лише сигнально-гучномовний пристрій із дистанційним світло-керуванням маяків, чотири сині проблискові маяки спереду і сейф для документів і зброї.

У комплектації Top автомобіль має різні системи безпеки (зокрема відеомоніторинг "сліпих зон" і стеження за втомою водія), клімат-контроль, круїз-контроль, камеру заднього виду, передній та задній парктроніки, систему кругового огляду, оздоблене шкірою кермо з підігрівом, електроприводи дверей салону та дзеркал, багатокольорову підсвітку оздобленого штучною замшею салону, регульовані сидіння водія, переднього пасажира і середнього ряду, преміальну акустику тощо.

Пакет опцій Bronze стосується оздоблення сидінь шкірою Nappa, а також дисків із напиленням, радіатора, накладок і логотипа.

У салонах цей повнопривідний мінівен у комплектації Top продається за 2,59 млн грн, ще у 31 400 грн обійдеться пакет опцій Bronze. Разом це 2,62 млн грн за авто без спецобладнання.

Фірма "Едем-Авто" отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався.

Офіційний дилер Hyundai "Едем-Авто" із села Софіївська Борщагівка Київської області належить киянам Ларисі та Юрію Побоченкам. Директором фірми є Олександр Гулак.

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Як повідомлялося, у жовтні 2024 року "Центр обслуговування підрозділів Національної поліції" придбав ще один автомобіль на базі Hyundai Staria у найвищій комплектації Top за 2,69 млн грн. З-поміж спецобладнання він має сигнально-гучномовний пристрій, чотири світлодіодні фари-стробоскопи, а також систему супутникового зв’язку з інтернет-зв’язком Starlink на даху.

У листопаді 2024 року держпідприємство "Одеський морський торговельний порт" замовило у компанії "Базіс Авто" два автомобілі Hyundai Staria загальною вартістю 4,76 млн грн, один з них – у найвищій комплектації Top із додатковим пакетом опцій Bronze за 2,71 млн грн.

У січні 2025 року Hyundai Staria у найвищій комплектації Top за 2,71 млн грн замовило Західне міжрегіональне головне управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Авто у найдорожчій можливій комплектації мали додатково обладнати устаткуванням для ветеринарів.