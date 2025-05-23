Кабмін звільнив чотирьох членів ліквідованої Комісії з азартних ігор та лотерей

Кабінет Міністрів звільнив чотирьох членів ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 23 травня, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, за рішенням уряду з посад членів КРАІЛ звільнено Олексія Ботезата, Олену Водолажко, Христину Дутку та Анну Сдобнову.

Як повідомлялося, наприкінці березня Кабмін вирішив ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей.

Замість неї уряд створив нове державне агентство "ПлейСіті", яке реалізуватиме політики у сфері азартних ігор та лотереї. Його очолив Геннадій Новіков, який був членом КРАІЛ, але звільнився з цієї посади у лютому 2023 року і до останнього часу працював заступником керівника апарату КРАІЛ.

Читайте також: Кабмін визначив параметри роботи нового регулятора азартних ігор. Які його задачі?

Нагадаємо, на початку січня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9256-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей".

Зокрема, закон ліквідовує Комісію з регулювання азартних ігор (КРАІЛ). Замість неї з 1 квітня має запрацювати новий уповноважений орган. Він перебуватиме у підпорядкуванні Мінцифри, яке буде формувати політику у сфері грального бізнесу та лотерей.

Також впроваджується механізм обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів/мобільних додатків. Крім того, забороняється реклама азартних ігор, за винятком телебачення та радіо в нічний час, у медіа для осіб старше 21 року, на платформах та пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року.