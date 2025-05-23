"Талібан" домовляється з Росією про торгівлю в національних валютах

Рух "Талібан", який править у Афганістані, веде переговори з Росією щодо переходу на розрахунки в національних валютах у двосторонній торгівлі.

Про це заявив виконувач обов'язків "міністра торгівлі" Афганістану Хаджі Нуруддін Азізі, передає Reuters.

Аналогічні пропозиції були направлені й Китаю, і переговори вже ведуться з представниками китайського посольства в Кабулі.

За словами Азізі, над пропозицією з Росією працюють технічні групи з двох країн.

"Наразі ми ведемо спеціалізовані обговорення з цього питання, враховуючи регіональні та глобальні економічні перспективи, санкції та виклики, з якими зараз стикається Афганістан, а також ті, з якими має справу Росія. Технічні обговорення тривають", – сказав Азізі.

Річний двосторонній товарообіг між Росією та Афганістаном наразі становить близько $300 млн, і цей показник, ймовірно, суттєво зросте, оскільки обидві сторони збільшуватимуть інвестиції.

Азізі заявив, що Афганістан купуватиме більше нафтопродуктів та пластмас у Росії.

"Ми хочемо зробити кроки в цій галузі також з Китаєм", – сказав він, додавши, що Афганістан має близько $1 млрд торгівлі з Китаєм щороку.

Фінансова система Афганістану фактично відрізана від глобального банківського ринку через санкції проти лідерів "Талібану", який повернувся до влади 2021 році. Це, а також скорочення гуманітарної допомоги з боку США, суттєво обмежило надходження доларів до країни.

Афганістан з 2022 року імпортує газ, нафту та пшеницю з Росії, що є першою великою економічною угодою після повернення "Талібану" до влади.

Азізі сказав, що стабільність валюти та зусилля його адміністрації щодо збільшення міжнародних інвестицій, зокрема з афганською діаспорою, запобігнуть дефіциту доларів США в країні.

Відносини Росії та Афганістану

Як повідомлялося, в середні квітня в Росії суд дозволив діяльність визнаного терористичним руху "Талібан".

Наприкінці минулого року стало відомо, що Росія допоможе "Талібану" видобувати золото. Так, Росія почала дослідження природних ресурсів Афганістану, запаси якого, за оцінкою геологічних служб США, становлять близько $3 трлн.

Уряд руху "Талібан" офіційно не визнаний жодною країною через невиконання міжнародних зобов'язань, таких як дотримання прав людини, створення інклюзивного кабміну, а також боротьба з тероризмом та наркотрафіком.

Як повідомлялося, у вересні 2022 року Росія першою підписала торговельну угоду з "Талібаном".

У серпні того року "голова Мінпромторгу" Афганістану Нуріддін Азізі заявляв, що "Талібан" розглядає можливість придбання нафтопродуктів та інших товарів у Росії за бартерною схемою: країна готова експортувати до Росії натомість корисні копалини, родзинки та сировину для ліків.

Влітку 2024 року стал відомо, що Росія планує приймати трудових мігрантів з Афганістану та надавати їм роботу в окремих регіонах країни.